РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

"Чем вы их мажете?" Самые необычные святыни России

(обновлено: 08:05 21.07.2018)
02560
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкКяхтинский дацан Балдан БрэйбунКяхтинский дацан Балдан Брэйбун
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости, Антон Скрипунов. Паломнические места в России — это не только Троице-Сергиева лавра, Великий Болгар или Иволгинский дацан. Есть не менее значимые для верующих, но не столь широко известные святыни, привлекающие богомольцев и любопытствующих со всего мира.

Пещеры Псково-Печерского монастыря

Удивительно, но здесь круглый год одна температура — плюс семь градусов. И высокая влажность. Покоящиеся в пещерах тела монахов и мирян не источают запаха, хотя их сюда просто кладут, не предавая погребению. Об этом даже есть одна интересная история. Посещавший это место в 1994 году президент России Борис Ельцин допытывался у монахов: "Чем вы их мажете?" "Ничем", — последовал ответ. Удивленный президент не унимался в своем любопытстве, и тогда кто-то из монахов задал ему встречный вопрос: "Борис Николаевич, а есть ли среди вашего окружения тот, от кого дурно пахнет?" На ожидаемое "нет" от главы государства монах сказал: "Так неужели вы думаете, что в окружении Отца Небесного кто-то будет дурно пахнуть?"

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкУспенский пещерный храм Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Успенский пещерный храм Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря

Сами пещеры называются "Богом зданные", то есть нерукотворные. Вход в них, согласно преданию, чудесным образом открылся в 1392 году одному из местных крестьян. А в 1470-м тут поселились священник Иоанн с женой Марией. Спустя некоторое время они построили Успенскую церковь, а сами стали монахами под именами Иона и Васса. Когда они умерли, их погребли в могиле. Однако вскоре тела монахов, тоже чудесным образом, оказались на поверхности земли — и их просто оставили в пещерах. С тех пор и повелось хоронить тут людей, не закапывая в землю.

Насельники обители говорят, что рядом с ракой (гробницей), где хранятся мощи преподобной Вассы, видны следы огня. В 1917 году, когда большевики захотели ее ограбить, оттуда полыхнуло пламя и опалило их. Как рассказывают, в 1960-х Никита Хрущев заинтересовался этим случаем и отправил в монастырь ученых, дабы показать советскому народу, что это не более чем "небылицы от попов". Но те неожиданно подтвердили подлинность следов от пламени, поэтому он обвинил их во лжи.

Скала Шаманка на острове Ольхон

"Мимо Шаманской скалы нельзя проезжать на колесах, а только верхом или в санях, почему в летнее время сообщение между западной и восточной частями Ольхона производится только верхом, да и то в редких случаях, так как буряты вообще неохотно ездят мимо пещеры; кроме того, в том случае, если в одном из родов есть покойник, членам этого рода, то есть целой половине острова, запрещалось проезжать мимо пещеры в течение известного времени", — так описывал мыс Бурхан с шаманской скалой (ее еще называют "скалой-шаманкой") известный русский географ XX века Владимир Обручев.

CC BY-SA 4.0 / Виктория Шерина / Мыс Бурхан (скала-шаманка) на острове Ольхон
CC BY-SA 4.0 / Виктория Шерина /
Мыс Бурхан (скала-шаманка) на острове Ольхон

Праздник Первой рыбы на Камчатке
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
"Дать бубен". Российские шаманы бросили вызов православию
Здесь ежегодно шаманы из различных регионов Сибири совершают свои обряды. Мыс Бурхан неспроста считается одним из главных мест силы у язычников. По легенде, давным-давно эта скала целиком состояла из серебра и золота. И охраняла ее могущественная шаманка, которая постоянно насылала на землю разные бедствия. Самые могучие богатыри безуспешно пытались ее убить, сделать это удалось простому охотнику. И все золото и серебро пошло на пользу людям, а на месте гибели шаманки появилась скала необычной формы.

А по другой легенде, в этой скале жил бог озера Байкал Ольхон. И до прихода в эти земли буддизма тут ему совершались жертвоприношения.

Впоследствии буддийские монахи облюбовали это место, обустроили его для молитвы, а саму скалу назвали Бурхан, что переводится как "божество". До революции на массовые молебны сюда съезжались сотни лам со всего Забайкалья.

Гробницы 40 мусульманских мучеников в Дербенте

Когда-то на кладбище Кырхляр, где находятся могилы 40 сподвижников пророка Мухаммеда, еженедельно собирался чуть ли не весь Дагестан. Причем помолиться приходили не только шииты и сунниты, но даже русские купцы. И все проживавшие здесь народы считали погребенных своими родичами.

© РИА Новости / Иван ДенисенкоПерейти в фотобанкКладбище Кырхляр в Дербенте
© РИА Новости / Иван Денисенко
Перейти в фотобанк
Кладбище Кырхляр в Дербенте

Спустя 11 лет после смерти пророка Мухаммеда, в 632 году, арабы дошли до границ современной России и без особого труда отбили у хазар Дербент. Хазарские правители считали пришельцев совершенно неуязвимыми — до тех пор, пока один из воинов не убил купавшегося в Каспийском море араба и не принес его голову со словами: "Смотрите, они, как и мы, состоят из плоти и крови". И завоевателям решили дать бой под стенами Дербента.

Место захоронения 40 сподвижников пророка Мухаммеда в Дербенте
© РИА Новости / Антон Скрипунов
"Бьют себя до мяса". Жизнь самой загадочной общины российского ислама
В авангарде мусульманского войска шел полководец Суракат бин Амр по прозвищу Зуннун вместе с 40 соратниками — именно они распространяли ислам на завоеванных землях, потому что "видели пророка Мухаммеда и уверовали в его учение".

"И бились они с кафирами (неверными. — Прим. ред.) шесть дней. Двадцать тысяч кафиров заслужили в этой битве вечное проклятие, их души перенеслись прямо в середину джахандама (ада. — Прим. ред.). А сорок воинов-мусульман пали за веру Пророка и стали мучениками. Похоронены они на кладбище Кырхляр", — гласит легенда.

Об этой святыне знает весь исламский мир. Причем местные уверяют, что и сегодня у гробницы молятся люди совершенно разных религий.

Камень Аранжин Арья Бала в Бурятии

В 1970-е годы о святыне узнали совершенно случайно. Житель станицы Мурочи, проявляя кадр запечатленного им камня необычной формы, увидел на нем загадочную надпись. Потом выяснилось, что это мантра "Ом мани падме хум" на тибетском языке. Буддисты верят, что она проступила чудесным образом.

© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкКамень Аранжин Арья Бала в Бурятии
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Камень Аранжин Арья Бала в Бурятии

Кяхтинский дацан Балдан Брэйбун
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
"Ловим шпионов — с топором". Будни обители буддистов на границе с Монголией
Сам камень обнаружил еще в 1730-е годы лама Дамба Доржо Заяев. Буддисты сочли это знаком Авалокитешвары (Будды сострадания) — бурятская земля стала святым местом. Кстати, во всем мире таких святынь только две. Еще один камень с мантрой находится в Непале.

В нескольких километрах от обретенной святыни лама Заяев основал первый на территории России дацан — Мурочинский, на границе с Монголией. Сюда каждый год приезжают тысячи верующих со всей России и из ближнего зарубежья, чтобы прикоснуться к святыне.

Комментировать
Религия и мировоззрение
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена