"Чем вы их мажете?" Самые необычные святыни России

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости, Антон Скрипунов. Паломнические места в России — это не только Троице-Сергиева лавра, Великий Болгар или Иволгинский дацан. Есть не менее значимые для верующих, но не столь широко известные святыни, привлекающие богомольцев и любопытствующих со всего мира.

Пещеры Псково-Печерского монастыря

Удивительно, но здесь круглый год одна температура — плюс семь градусов. И высокая влажность. Покоящиеся в пещерах тела монахов и мирян не источают запаха, хотя их сюда просто кладут, не предавая погребению. Об этом даже есть одна интересная история. Посещавший это место в 1994 году президент России Борис Ельцин допытывался у монахов: "Чем вы их мажете?" "Ничем", — последовал ответ. Удивленный президент не унимался в своем любопытстве, и тогда кто-то из монахов задал ему встречный вопрос: "Борис Николаевич, а есть ли среди вашего окружения тот, от кого дурно пахнет?" На ожидаемое "нет" от главы государства монах сказал: "Так неужели вы думаете, что в окружении Отца Небесного кто-то будет дурно пахнуть?"

Сами пещеры называются "Богом зданные", то есть нерукотворные. Вход в них, согласно преданию, чудесным образом открылся в 1392 году одному из местных крестьян. А в 1470-м тут поселились священник Иоанн с женой Марией. Спустя некоторое время они построили Успенскую церковь, а сами стали монахами под именами Иона и Васса. Когда они умерли, их погребли в могиле. Однако вскоре тела монахов, тоже чудесным образом, оказались на поверхности земли — и их просто оставили в пещерах. С тех пор и повелось хоронить тут людей, не закапывая в землю.

Насельники обители говорят, что рядом с ракой (гробницей), где хранятся мощи преподобной Вассы, видны следы огня. В 1917 году, когда большевики захотели ее ограбить, оттуда полыхнуло пламя и опалило их. Как рассказывают, в 1960-х Никита Хрущев заинтересовался этим случаем и отправил в монастырь ученых, дабы показать советскому народу, что это не более чем "небылицы от попов". Но те неожиданно подтвердили подлинность следов от пламени, поэтому он обвинил их во лжи.

Скала Шаманка на острове Ольхон

"Мимо Шаманской скалы нельзя проезжать на колесах, а только верхом или в санях, почему в летнее время сообщение между западной и восточной частями Ольхона производится только верхом, да и то в редких случаях, так как буряты вообще неохотно ездят мимо пещеры; кроме того, в том случае, если в одном из родов есть покойник, членам этого рода, то есть целой половине острова, запрещалось проезжать мимо пещеры в течение известного времени", — так описывал мыс Бурхан с шаманской скалой (ее еще называют "скалой-шаманкой") известный русский географ XX века Владимир Обручев.

Здесь ежегодно шаманы из различных регионов Сибири совершают свои обряды. Мыс Бурхан неспроста считается одним из главных мест силы у язычников. По легенде, давным-давно эта скала целиком состояла из серебра и золота. И охраняла ее могущественная шаманка, которая постоянно насылала на землю разные бедствия. Самые могучие богатыри безуспешно пытались ее убить, сделать это удалось простому охотнику. И все золото и серебро пошло на пользу людям, а на месте гибели шаманки появилась скала необычной формы.

А по другой легенде, в этой скале жил бог озера Байкал Ольхон. И до прихода в эти земли буддизма тут ему совершались жертвоприношения.

Впоследствии буддийские монахи облюбовали это место, обустроили его для молитвы, а саму скалу назвали Бурхан, что переводится как "божество". До революции на массовые молебны сюда съезжались сотни лам со всего Забайкалья.

Гробницы 40 мусульманских мучеников в Дербенте

Когда-то на кладбище Кырхляр, где находятся могилы 40 сподвижников пророка Мухаммеда, еженедельно собирался чуть ли не весь Дагестан. Причем помолиться приходили не только шииты и сунниты, но даже русские купцы. И все проживавшие здесь народы считали погребенных своими родичами.

Спустя 11 лет после смерти пророка Мухаммеда, в 632 году, арабы дошли до границ современной России и без особого труда отбили у хазар Дербент. Хазарские правители считали пришельцев совершенно неуязвимыми — до тех пор, пока один из воинов не убил купавшегося в Каспийском море араба и не принес его голову со словами: "Смотрите, они, как и мы, состоят из плоти и крови". И завоевателям решили дать бой под стенами Дербента.

В авангарде мусульманского войска шел полководец Суракат бин Амр по прозвищу Зуннун вместе с 40 соратниками — именно они распространяли ислам на завоеванных землях, потому что "видели пророка Мухаммеда и уверовали в его учение".

"И бились они с кафирами (неверными. — Прим. ред.) шесть дней. Двадцать тысяч кафиров заслужили в этой битве вечное проклятие, их души перенеслись прямо в середину джахандама (ада. — Прим. ред.). А сорок воинов-мусульман пали за веру Пророка и стали мучениками. Похоронены они на кладбище Кырхляр", — гласит легенда.

Об этой святыне знает весь исламский мир. Причем местные уверяют, что и сегодня у гробницы молятся люди совершенно разных религий.

Камень Аранжин Арья Бала в Бурятии

В 1970-е годы о святыне узнали совершенно случайно. Житель станицы Мурочи, проявляя кадр запечатленного им камня необычной формы, увидел на нем загадочную надпись. Потом выяснилось, что это мантра "Ом мани падме хум" на тибетском языке. Буддисты верят, что она проступила чудесным образом.

Сам камень обнаружил еще в 1730-е годы лама Дамба Доржо Заяев. Буддисты сочли это знаком Авалокитешвары (Будды сострадания) — бурятская земля стала святым местом. Кстати, во всем мире таких святынь только две. Еще один камень с мантрой находится в Непале.

В нескольких километрах от обретенной святыни лама Заяев основал первый на территории России дацан — Мурочинский, на границе с Монголией. Сюда каждый год приезжают тысячи верующих со всей России и из ближнего зарубежья, чтобы прикоснуться к святыне.