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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

"Бьют себя до мяса". Жизнь самой загадочной общины российского ислама

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© РИА Новости / Антон СкрипуновМесто захоронения 40 сподвижников пророка Мухаммеда в ДербентеМесто захоронения 40 сподвижников пророка Мухаммеда в Дербенте
© РИА Новости / Антон Скрипунов

ДЕРБЕНТ (Республика Дагестан), 1 июл — РИА Новости, Антон Скрипунов. На самом юге России живут шииты. Это единственная их община в стране, и образовалась она еще в первые десятилетия существования ислама, когда мусульмане пришли на Кавказ. Корреспондент РИА Новости побывал у них в гостях и познакомился с необычными местными традициями.

"Так бывает только у нас"

Ровно в полдень над древним Дербентом раздаются громкие призывы на молитву. Верующие спешат к мечетям — кто пешком,  кто на машинах. Вход в древнейшую на территории России мечеть загорожен автомобилями — помолиться тут, в дербентской Джума-мечети, считается за честь не только у шиитов, но и у суннитов. Местные говорят, что до революции каждую пятницу сюда стекались верующие со всего Дагестана.

© РИА Новости / Антон СкрипуновВерующие в Джума-мечети Дербента
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Верующие в Джума-мечети Дербента

В само здание мечети верующие заходят только с правой ноги, а выходят с левой. Таков шиитский обычай. Как и молитва перед входом, которую читают с поднятыми к небу ладонями.

"Мы молимся о душах хозяев мечети — тех, кто ее строил. Это своего рода приветствие, такое есть только у шиитов", — говорит Гюльчохра Сеидова.

Сама она шиитка и уже много лет исследует общину, как она говорит, изнутри. Ее родители евреи, но Гюльчохра вышла замуж за мусульманина по фамилии Сеидов — таких в Дербенте много: слово "сеид" означает принадлежность к потомкам пророка Мухаммеда и его зятя Али, почитаемого шиитами. Для них, как говорят тут, "все двери открыты". Люди с этим "титулом" пользуются особым уважением в шиитской общине, особенно на Кавказе.

© РИА Новости / Антон СкрипуновЖенщины во дворе Джума-мечети в Дербенте
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Женщины во дворе Джума-мечети в Дербенте

"Тетки моего сына, например, когда выхаживали его в младенческом возрасте, не смели даже повернуться к нему спиной", — рассказывает Гюльчохра.

В мечети многолюдно, но все молятся очень тихо. В отличие от суннитов, шииты при земном поклоне кладут лоб на небольшой камень или кусочек земли в контейнере. Это, как говорят верующие, частичка из Кербелы, города в Ираке, где в 680 году принял мученическую смерть глубоко чтимый шиитами имам Хусейн.

© РИА Новости / Антон СкрипуновПрихожанин Джума-мечети Мустафа показывает камни из Кербелы
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Прихожанин Джума-мечети Мустафа показывает камни из Кербелы

"Эти камни дают силу. Вы же слышали что-то про чакры? Вот здесь — то же воздействие", — объясняет дербентец Мустафа и поочередно прикладывает камень ко лбу, груди и животу.

"Мужики падали в обморок"

Раскол на суннизм и шиизм произошел в исламе в первые же десятилетия его существования. После смерти пророка Мухаммеда (в 632 году) объединенными им арабскими племенами правили его сподвижники, праведные халифы — одновременно духовные и светские лидеры. После смерти третьего из них, Умара, халифом стал зять пророка — Али. Однако один из его военачальников, Муавия, поднял мятеж и основал Омейядский династический халифат. Шииты же (в переводе с арабского — "последователи") полагали, что единственным духовным лидером мусульман (имамом) может быть только халиф Али и его потомки. Поэтому духовный сан у шиитов, в отличие от суннитов, наследуется.

© РИА Новости / Антон СкрипуновАхунд Джума-мечети Дербента Сеидхашим Миртеибов
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Ахунд Джума-мечети Дербента Сеидхашим Миртеибов

За многие столетия раскола возникли отличия и на обрядовом уровне. "Если сунниты отмечают только два праздника — Ураза-байрам и Курбан-байрам — то у нас к ним добавляется Новруз-байрам (новый год по астрономическому календарю)", — объясняет ахунд (настоятель) Джума-мечети Дербента Сеидхашим Миртеибов.

Ливанская шиитская женщина во время празднования Ашура в Небатии, Ливан. Архивное фото
© AP Photo / Mohammed Zaatari
Боль мученика: как шииты отмечают праздник Ашура
Кроме того, шииты обязаны держать траур, причем целых 50 дней. В мусульманский месяц Мухаррам они вспоминают мученическую смерть имама Хусейна, сына халифа Али. Десятое число этого месяца — день Ашура — известен шокирующими обрядами: верующие подвергают себя различным истязаниям, дабы показать, что готовы пойти на все ради Аллаха. Кто-то ходит по углям, а кто-то бичует себя или наносит увечья.

"Мой сын несколько раз бичевал себя, очень стойко все выдержал. А однажды ко мне приехали гости из Петербурга на день Ашура — взрослые мужики. Так они в обморок падали от увиденного — шииты били себя до мяса", — рассказывает Гюльчохра Сеидова.

Впрочем, в последние годы массовые самоистязания стали беспокоить местные власти, поэтому в места сбора верующих в день Ашура приезжает скорая, и шииты просто сдают медикам кровь. Это куда более действенная "жертва Всевышнему", ведь от нее — реальная польза людям, объясняют людям ахунды.

© РИА Новости / Антон СкрипуновВход в Джума-мечеть Дербента
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Вход в Джума-мечеть Дербента

"Ходим в храм на Пасху"

На Кавказ шииты пришли из Ирана в VIII веке, в эпоху арабских завоеваний. Некоторые ученые полагают, что это первая мусульманская община на территории современной России, хоть и немногочисленная — примерно 90 тысяч человек. И Дербент — ее центр. Кстати, здесь находится одна из главных мусульманских святынь — место погребения 40 праведных сподвижников пророка Мухаммеда.

"В Дербенте где-то 30-40 тысяч шиитов и семь мечетей. Есть еще общины в ряде окрестных сел", — объясняет глава общины Джума-мечети Дербента Сеидъяхья Сеидов.

Ритуал экзорцизма в Колумбии. Архивное фото
© AFP 2018 / Luis Robayo
Экзорцизм по-исламски: как зарабатывают на "изгнании джиннов"
Правда, по его словам, сейчас многие забывают о традициях. Это показывает тот же день Ашура — "все меньше в нем участвуют".

Шииты признают, что их община всегда была достаточно закрытой для внешнего мира. Однако здесь, в Дербенте, отгородиться не получится — люди разных религий веками живут бок о бок.

"К нам на праздники приходят иудеи, батюшка православный заглядывает. Когда Пасха, то мы, в свою очередь, идем в церковь. Кто-то даже ставит там свечки. Православная община тут небольшая, поэтому если в праздники вы увидите многочисленный крестный ход, знайте: часть его участников — шииты", — с улыбкой признается Сеидов.

© РИА Новости / Антон СкрипуновИнтерьер Джума-мечети в Дербенте
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Интерьер Джума-мечети в Дербенте
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