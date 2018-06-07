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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

От Дамаска до Парижа: где искали голову Иоанна Предтечи

08:0007.06.2018
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© РИА Новости / Ольга ЛипичИкона Иоанн Предтеча. Архивное фотоИкона Иоанн Предтеча. Архивное фото
© РИА Новости / Ольга Липич

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости, Алексей Михеев. Самый почитаемый у христиан последний пророк Ветхого Завета Иоанн Предтеча предсказал пришествие в мир Иисуса Христа и крестил его в реке Иордан. Но потом по приказу царя Ирода Иоанну отсекли голову, и с тех пор и мусульмане, и христиане, и ученые спорят о том, где же именно она находится. Сегодня православная церковь празднует ее третье обретение. Об истории святыни — в материале РИА Новости.

Верующие у гробницы Иоанна Крестителя в мечети Омейядов в Дамаске
© РИА Новости / Илья Питалев
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От зачатия до страшной смерти: праздники и загадки Иоанна Крестителя

У церковных археологов есть шутка: "В мире известны десять голов Иоанна Крестителя, но подлинны из них только три". Действительно, за право обладания "самой правильной" святыней борются мусульманский Дамаск, католические Амьен и Рим, православный Афон и даже армянский Гандзасар. Обретение (чудесное нахождение) головы пророка христианским церковным каноном зафиксировано целых три раза.

Воскрес и стал Христом

Святой Иоанн обличил царя Галилеи Ирода за то, что тот демонстративно женился на своей племяннице Иродиаде, которая на тот момент уже была замужем за его же братом. Прелюбодеяние считалось среди иудеев одним из самых страшных грехов, караемых мучительной смертью. Отповедь Иоанна разъярила Иродиаду. По евангельскому рассказу, ее дочь Саломея в день рождения властителя "плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним", и тот пообещал выполнить любую ее просьбу. Посоветовавшись с матерью, Саломея попросила голову пророка, и царь свою клятву выполнил. Похоронить свой трофей по-человечески Иродиада не позволила и попросту закопала около дворца — как утверждают некоторые источники, предварительно надругавшись. Тело же тайно забрали и погребли ученики святого.

Отправка мощей Николая Чудотворца из Италии в Россию
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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И тут начинается детектив. Благочестивая жена одного из слуг царя оказалась свидетельницей того, как Иродиада обошлась с головой пророка, выкопала ее и перезахоронила на Елеонской горе. А когда до царского двора дошли слухи о проповеди и чудесах Иисуса, Ирод на всякий случай решил проверить, на месте ли голова Иоанна и, не найдя ее, уверился в своей догадке, что Христос — это воскресший Иоанн Предтеча.

Горшечник и еретик

И вот спустя годы один вельможа-христианин строит на горе церковь и обнаруживает сосуд с реликвией. Всю жизнь он бережно хранит найденную голову святого, а перед смертью прячет в храме, который построил. Но годы идут, церковь ветшает, разрушается, и голову Иоанна Предтечи снова считают утерянной.

А через много лет ее находят два странствующих монаха, кладут в мешок и берут с собой, но в пути, устав, позволяют нести мешок совершенно незнакомому горшечнику. И тогда, как утверждает предание, сам Предтеча является ему и велит оставить нерадивых монахов, захватив святыню с собой. Перед смертью горшечник завещал передать реликвию благочестивому христианину, но та, пройдя через много рук, в итоге оказалась у человека совершенно неблагочестивого — еретик Евстафий ходил по свету и исцелял святыней больных, выдавая чудо за свое собственное. А когда обман раскрылся, закопал главу пророка в пещере.

© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкКовчег с десницей святого Иоанна Крестителя
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Ковчег с десницей святого Иоанна Крестителя

На запад!

В 452 году реликвию находят монахи и торжественно переносят в имперскую столицу — Константинополь. Однако во время иконоборческих гонений, когда по приказу властей тысячами уничтожались святыни, голову пророка тайно увозят на территорию современной Абхазии. И возвращается она обратно почти через четыре века — с тех пор этот день христиане празднуют как "Третье обретение честной главы Иоанна Предтечи".

"На этом повествование о главе святого Иоанна обычно завершают, потому что дальнейшая история связана с католическим Западом. После возвращения в Константинополь реликвию положили в придворной церкви, но часть ее каким-то образом оказалась неподалеку, в Студийском Предтечевом монастыре, где ее еще в 1200 году видел паломник Антоний, о чем осталось письменное свидетельство. Однако уже в 1204 году она была перенесена крестоносцами в Амьен на севере Франции", — рассказывает настоятель Воскресенского храма в Рабате (Марокко) священник Максим Массалитин.

Зарубежные страны. Израиль
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Кроме того, в житиях святых упоминаются еще три места, куда попали части реликвии, — Афон, Италия и некая "угровлахийская обитель" где-то на территории современной Румынии.

Объясняется все просто — 13 апреля 1204 года крестоносцы захватили и разграбили Константинополь. Каноник Валлон де Сартон из Пикинии нашел в развалинах одного из дворцов футляр, в котором находилось серебряное блюдо с греческой надписью "Иоанн Предтеча". На нем под стеклянным колпаком были останки человеческой головы без нижней челюсти и с маленьким отверстием над левой бровью — по преданию, Иродиада в сердцах нанесла сильный удар по отрубленной голове святого. Де Сартон торжественно перенес святыню в Пикардию. Позднее ее поместят в специально для нее построенный собор в Амьене.

© РИА Новости / Юрий ПростяковПерейти в фотобанкИкона "Иоанн Предтеча"
© РИА Новости / Юрий Простяков
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Икона "Иоанн Предтеча"

Лишняя челюсть, или Как ограбить святого

В 1789 году во Франции происходит революция. По всей стране из храмов изымаются мощи, а вся мало-мальски драгоценная церковная утварь конфискуется государством. Революционный Конвент снимает с главы святого Иоанна Предтечи все украшения, а саму ее приказывает отправить на кладбище. Однако мэр города Луи-Александр Лекув тайно возвращается в сокровищницу и, рискуя жизнью, забирает святыню к себе домой. А после прекращения революционных гонений на церковь глава святого Иоанна в 1816 году была возвращена в кафедральный собор Амьена. Позже в Вердене находят и недостающую челюсть, однако авторитетная комиссия признает ее гораздо более поздним артефактом.

"На этом заканчивается современная летопись главы Иоанна Крестителя. Много православных приезжают во Францию, но не все знают, как много святынь до сих пор, несмотря на бесчинство революций и забвение христианского прошлого, хранит в себе французская земля. Радостно, что теперь у главы святого Иоанна Предтечи совершаются не только православные молебны, но и литургии", — говорит отец Максим.

Президент РФ В. Путин посетил московский Сретенский монастырь
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Путин передал в дар Сретенскому монастырю икону Иоанна Предтечи XIX века
Однако в Дамаске, внутри одной из трех главных святынь исламского мира, мечети Омейядов, находится захоронение пророка Яхъи — так мусульмане зовут Иоанна Крестителя. На него наткнулись случайно при строительстве, и местные христиане уверили халифа, что это древняя могила пророка. До начавшейся в 2011 году войны гробница из белого мрамора привлекала тысячи паломников со всего Ближнего Востока. Внутрь нее можно было бросить записку, фотографию или "передать в дар пророку" деньги. В Сирии свято уверены: глава пророка, крестившего Христа, находится внутри.

"О Йахйа! Крепко держись Писания — Мы даровали ему мудрость в младенческом возрасте, а также сострадание от Нас и чистоту. Был он благочестивым, почтительным к родителям и не был ни гордецом, ни ослушником" — так описывает Коран последнего пророка Ветхого Завета.

А пока ежедневные молебны святому у его честной главы служат и в храме святого Сильвестра в Риме, и в афонской Великой Лавре, и даже в Нагорном Карабахе — отсеченная на пьяном пиру голова Крестителя Христа стала одной из главных мировых святынь.

© Christie's Images Ltd"Богоматерь с младенцем Христом и св. Иоанном Крестителем". Сандро Боттичелли
© Christie's Images Ltd
"Богоматерь с младенцем Христом и св. Иоанном Крестителем". Сандро Боттичелли
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Религия и мировоззрение
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