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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Загадки Туринской плащаницы: ученые готовят сенсацию

08:0026.05.2018
(обновлено: 08:04 26.05.2018)
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© РИА Новости / Антон СкрипуновМесто хранения Туринской плащаницы в Дуомо ди ТориноМесто хранения Туринской плащаницы в Дуомо ди Торино
© РИА Новости / Антон Скрипунов

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости, Антон Скрипунов. Туринская плащаница — одна из главных загадок человечества. Что это: то самое полотно, в которое обернули тело Христа при погребении, или средневековая мистификация — вот в чем главная интрига. Серьезное изучение этой реликвии началось 120 лет назад, и в ближайшие месяцы ученые намерены поставить точку в многовековом споре. О том, как исследователи хотят решить эту проблему и почему Русская православная церковь официально не подтверждает и не опровергает подлинность плащаницы, — в материале РИА Новости.

"Вы верите?"

Практически в каждом храме Турина есть фотографии с изображением плащаницы. Много их и в местных сувенирных лавках. Сами туринцы, как только заходит речь о святыне, обязательно спрашивают: "А вы верите в ее подлинность?"

"Честно говоря, я не считаю, что она настоящая. В Турине ведь жили алхимики и занимались разного рода мистификациями", — говорит местная жительница Сессилия корреспонденту РИА Новости.

Поэтому она очень удивилась, когда в июне 2015 года в город вместе с папой Франциском приехали десятки тысяч паломников из Латинской Америки (сам понтифик — тоже латиноамериканец) и искренне молились перед святыней. Плащаницу выставляют на всеобщее обозрение крайне редко. За последние полвека ее можно было увидеть в 1978, 1998, 2000, 2010 и, соответственно, 2015 годах. Все остальное время она хранится в специальном ковчеге в местном соборе Иоанна Крестителя (Дуомо ди Торино).

Впрочем, даже Сессилия, несмотря на свой скепсис, понимает, насколько ценна плащаница. "Очень жаль, что ее хранят в довольно скромном, по сравнению с Миланом и Флоренцией, храме", — сетует она.

© РИА Новости . Антон СкрипуновИнтерьер собора Иоанна Крестителя в Турине (Дуомо ди Торино)
© РИА Новости . Антон Скрипунов
Интерьер собора Иоанна Крестителя в Турине (Дуомо ди Торино)

Вообще-то, плащаница долго считалась не одной из величайших христианских святынь, а "плохо сохранившимся полотном древних христианских художников". Именно под таким названием в каталоге Дуомо в 1898 году ее обнаружил адвокат и фотограф-любитель Секондо Пиа.

Все изменила случайно сделанная им фотография: проявляя фотопластину, он увидел изображение человека со скрещенными руками, на теле которого видны следы кровоподтеков и многочисленных ран.

© РИА Новости / ПростяковПерейти в фотобанкПлащаница Христа
© РИА Новости / Простяков
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Плащаница Христа

Святыня или подделка

Плащаница упоминается в Евангелии как ткань, в которую по древневосточному обычаю обернули тело распятого Христа перед погребением. А на третий день ее уже без тела воскресшего Спасителя обнаружили в погребальной пещере апостолы. Затем, согласно преданию, она хранилась у них.

Зарубежные страны. Израиль
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Об "изображении Христа на длинном полотне" упоминают многие деятели Церкви с IV по X век, но без каких-либо подробностей. О реликвии говорят и византийские источники XII века, затем ее след теряется. А в конце XIV века в письме папа Климент VII сообщает, что плащаницу с 1353 года выставляют для поклонения верующих во французском городе Лира. Впоследствии святыню перевезли сначала в Шамбери, а спустя двести лет — в Турин.

И примерно с этого времени ведутся ожесточенные споры вокруг подлинности артефакта, прежде всего среди католического духовенства. Одни говорят, что это то самое, упомянутое в Евангелии полотно, другие видят в реликвии произведение византийских художников.

© Фото : ГТГСпас Нерукотворный (новгородская икона XII века) (ГТГ)
© Фото : ГТГ
Спас Нерукотворный (новгородская икона XII века) (ГТГ)

Удивительно, но даже серьезные научные исследования, начатые в XX веке, так и не прояснили до конца ситуацию. В 1988 году ученые из Оксфордского университета, Университета Аризоны и Швейцарского федерального технологического института взяли четыре образца ткани и провели их радиоуглеродный анализ. Выяснилось, что возраст образцов датируется где-то 1260-1390 годами. С той поры, отмечали исследователи, и известна достоверная история артефакта.

Сенсация близко?

Результаты радиоуглеродного анализа не раз подвергали сомнению. И вот спустя 30 лет группа ученых из Международного центра синдологии (научной отрасли, исследующей вопрос подлинности плащаницы) в Шамбери намерена выполнить повторный радиоуглеродный анализ. Более надежных методов датировки пока нет.

Туринская плащаница
© РИА Новости / Юлия Маковейчук
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Исследователи не согласны со сделанными в 1988 году выводами коллег по ряду причин. "Расчет, который используется при датировке ткани, гораздо неопределеннее, чем с другими твердыми образцами (например, костью) из-за большей подверженности текстиля воздействию внешних агентов (бактерии, плесень, грязь)", — объясняет в интервью Vatican Insider News руководитель исследовательской группы Паоло Ди Лаццаро.

Также, по его словам, вызывает сомнение и то, как проводили сам анализ. Дело в том, что все три лаборатории "неизменно отказывались предоставлять точные данные".

Ученый призывает учитывать еще одно обстоятельство: в 1532 году плащаница сильно пострадала при пожаре, а затем ее отреставрировали — не исключено, что с использованием ткани XIV века. Именно эти образцы и могли случайно взять в 1988 году. К тому же, отмечает Ди Лаццаро, на точность анализа сильно влияет загрязненность ткани.

ДНК даст ответ

В 1990-е предложили исследовать ткань на наличие ДНК растений, животных и человека, что и было сделано. Результаты в 2013 году обнародовал профессор Университета Падуи Джанни Боркачча.

Чьи только ДНК не обнаружили на плащанице: европейской ели, средиземноморского клевера, плевел, бананового дерева, восточноазиатских груш и даже североамериканской акации. Но куда интереснее было изучить найденные образцы человеческой ДНК.

"К этой ткани, предположительно, прикасались многие люди, начиная от североафриканских берберов и восточных африканцев и заканчивая жителями Китая", — отмечает Боркачча.

Однако больше всего "наследили" представители этноконфессиональной группы друзов, проживающих на юге Ливана и Сирии. При этом самые старые образцы ДНК — что удивительно — относятся к этническим группам из Индии.

Результаты этого исследования тоже не бесспорны. Скептики продолжают настаивать, что Туринская плащаница — искусно выполненная мистификация недавнего времени.

© РИА Новости / Юлия МаковейчукПерейти в фотобанкТуринская плащаница
© РИА Новости / Юлия Маковейчук
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Туринская плащаница

Правда, в прошлом году у них стало одним аргументом меньше. Специалисты Института кристаллографии в Бари, внимательно изучив с помощью новейших электронных микроскопов следы крови на ткани и саму ее структуру, пришли к поразительному выводу: кровь настоящая.

"Наночастицы, прикрепленные к льняным волокнам, подтверждают то, что завернутый в погребальную ткань человек претерпел страдания. Установить это оказалось возможным только с помощью новейших методов в области электронной микроскопии", — заявил в интервью газете La Stampa руководитель исследования Эльвио Карлино.

Церковь без позиции

В мире существует пять точных копий плащаницы. Одна из них хранится в московском Сретенском монастыре. В 1997 году ее подарил обители американский ученый Джон Джексон.

Благодатный огонь в Иерусалиме. 15 апреля 2017 года
© AFP 2018 / Menahem Kahana
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И все-таки паломники со всего света стремятся именно в Турин. Среди них немало и православных, хотя сама реликвия принадлежит Римско-католической церкви.

У Русской православной церкви нет официальной позиции по поводу Туринской плащаницы. "Этого никто не запрашивал, да и вряд ли есть необходимость ее формулировать, коль плащаница находится в Католической церкви, которая и отвечает за ее историю, сохранность и связанные с ней исследования, — объясняет профессор Московской духовной академии протоиерей Максим Козлов. — Этот вопрос остается на усмотрение верующих мирян и священнослужителей".

Но для научного сообщества вопрос подлинности Туринской плащаницы с каждым годом все интереснее. Лишь в одном ученые единодушны: нынешний уровень развития науки не позволяет дать на него стопроцентно точный ответ.

© РИА Новости . Антон СкрипуновСобор Иоанна Крестителя в Турине (Дуомо ди Торино)
© РИА Новости . Антон Скрипунов
Собор Иоанна Крестителя в Турине (Дуомо ди Торино)
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Религия и мировоззрение
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