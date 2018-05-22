Церковь примет меры, чтобы прихожане с ВИЧ не становились изгоями

МОСКВА, 22 май — РИА Новости. Русская православная церковь издаст пособие по работе с ВИЧ-инфицированными для священнослужителей, ее представители отмечают наличие "неприятных ситуаций", когда прихожане с этим диагнозом становятся "изгоями", сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Синодального отдела по благотворительности.



"Нужно ликвидировать "белые пятна", которых, к сожалению, очень много. Из-за плохой информированности священнослужителей о том, что такое ВИЧ, часто возникают неприятные ситуации, из-за которых инфицированные люди не могут причащаться, становятся изгоями на своем приходе. А ведь в духовной поддержке обычно нуждается не только человек с ВИЧ, но и его семья. Мы планируем совместно с врачами начать разработку методических рекомендаций для священнослужителей по пастырскому окормлению людей с ВИЧ-положительным статусом", привели в пресс-службе слова руководителя направления помощи наркозависимым отдела Алексея Лазарева.



Проблема обсуждалась на круглом столе в Санкт-Петербурге, который возглавил главный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава России Евгений Воронин. По словам Лазарева, обсуждались "очень острые проблемы", в том числе внутрицерковное "ВИЧ-диссидентство"- отрицание факта существования и выделения ВИЧ и признание СПИДа результатом различных факторов неинфекционной природы.

© Фото предоставлено службой паллиативной помощи ВИЧ-инфицированным "Милосердие" Сестры милосердия и добровольцы поздравляют с Рождеством пациентов ИКБ №2 © Фото предоставлено службой паллиативной помощи ВИЧ-инфицированным "Милосердие" Сестры милосердия и добровольцы поздравляют с Рождеством пациентов ИКБ №2



"Создание пособия особенно важно в свете опасности распространения так называемого "ВИЧ-диссиденства", в том числе и среди священнослужителей. Участники круглого стола подчеркнули, что Русская православная церковь не поддерживает это течение, а выступления отдельных священнослужителей, отрицающих существование ВИЧ-инфекции, являются выражением их личной позиции", рассказали в пресс-службе.



В Москве в Инфекционной клинической больнице №2 ВИЧ-инфицированным помогает православная служба помощи "Милосердие". Ее сотрудники ухаживают за пациентами, помогают обездвиженным больным совершать гигиенические процедуры, кормят их, приносят им одежду и необходимые вещи, оказывают психологическую поддержку. Также при службе действуют курсы для добровольцев, где обучают всех желающих научиться оказывать помощь тяжелобольным ВИЧ-инфицированным людям.



В 2004 году была принята Концепция участия Русской церкви в борьбе с распространением ВИЧ/СПИДа и работе с людьми, имеющими страшный диагноз. В ней, в частности, утверждается, что священнослужители и миряне должны сделать все возможное для того, чтобы попытки людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, прийти в Церковь "не были встречены холодом равнодушия, а тем более презрения и осуждения; такой человек призван обрести в Церкви дом Отчий, тихую гавань спасения и заботливую семью".

© Фото предоставлено службой паллиативной помощи ВИЧ-инфицированным "Милосердие" Свадьба Насти и Саши © Фото предоставлено службой паллиативной помощи ВИЧ-инфицированным "Милосердие" Свадьба Насти и Саши



В России действует церковный ресурсный центр паллиативной помощи инфицированным: вместе с центрами профилактики СПИДа в разных регионах сестры милосердия проводят обучающие семинары по паллиативной помощи, трудятся в инфекционных больницах и ухаживают за пациентами людьми в разных регионах — Тюмени, Ростове-на-Дону, Архангельске, Санкт-Петербурге, Москве.