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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Между шариатом и фольклором. Почему мусульмане любят и ненавидят Навруз

08:0020.03.2018
(обновлено: 08:20 20.03.2018)
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© AFP 2018 / Vyacheslav OseledkoПразднование Навруза в окрестностях столицы Кыргызстана Бишкека. 21 марта 2015 годПразднование Навруза в окрестностях столицы Кыргызстана Бишкека. 21 марта 2015 год
© AFP 2018 / Vyacheslav Oseledko

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости, Антон Скрипунов. Десятки миллионов человек вечером 20 марта встретят Навруз — начало весны у иранских и тюркских народов. Это вовсе не исламский праздник, но почему-то ежегодно он становится камнем преткновения как раз для мусульман. О главных интригах дня весеннего равноденствия на Востоке — в материале РИА Новости.

"Грех праздновать"

"Праздник Навруз —  харам (грех. — Прим. ред.).  А поздравления с этим праздником — тем более! Я думаю, вы это прекрасно знаете: тот, кто считает себя мусульманином, пусть не празднует и не поздравляет с этим праздником. Надо быть более ревностными к своей религии", — призывает на одном из мусульманских форумов пользователь по имени Мухаммад.

Празднование мусульманского праздника Науруз в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Праздник "Навруз" отметят в Москве 25 марта
Противники Навруза чаще всего ссылаются на хадисы — предания о пророке Мухаммеде, где говорится, что мусульманам запрещено "уподобляться безбожникам", ведь, согласно их доводам, Навруз — "это праздник огнепоклонников" (зороастрийцев).

С такими аргументами неоднократно сталкивался Аминджон Абдурахимов — таджикский студент из Санкт-Петербурга. "Люди пишут в социальных сетях, что нужно отмечать только Курбан-байрам и Ураза-байрам. Но ведь Навруз — просто традиция, которая досталась нам от наших предков", — недоумевает он и заверяет, что Навруз очень популярен среди его соотечественников, проживающих в Северной столице.

© Фото из личного архива Аминджона АбдурахимоваФото из личного архива Аминджона Абдурахимова
© Фото из личного архива Аминджона Абдурахимова
Фото из личного архива Аминджона Абдурахимова

В России Навруз отмечают не только выходцы из Средней Азии. Навруз популярен в Дагестане, в основном в южных районах, у лезгин. Там одно из его названий — "праздник первой борозды".

Празднование Навруза. Архивное фото
© AP Photo / Emrah Gurel
Президент Таджикистана: праздник Навруз не связан с религией
"Наврузом его здесь никто не называет. Иранская традиция наложилась на наш родной праздник — Яран Сувар, связанный с приходом весны и началом нового сельскохозяйственного цикла", — рассказывает представитель лезгинской диаспоры Гусен Шахпазов.

Но из-за этого лезгины, по его словам, постоянно вызывают осуждение единоверцев. "Мы сталкиваемся с проявлением неприязни со стороны мусульман, — продолжает он. — Хотя, если честно, нет такого, чтобы это переходило определенные рамки. Те, кто не приемлет Навруз,  просто его не празднуют".

По его мнению, все дело в "фундаментальных веяниях", проникших в Дагестан в 1990-е годы. Это и наложило отпечаток на некоторых мусульман.

А вот в муфтияте Дагестана Навруз признают традиционным праздником наряду с другими немусульманскими.

"Если праздники отмечают, значит, тут все же есть некая мудрость. Главное, не утверждать, что это мусульманский праздник, ведь Навруз был еще до возникновения ислама", — говорит заммуфтия Дагестана Ахмад Кахаев.

"Мы не поддерживаем противников Навруза. Как можно оскорблять тех, кто отмечает его? Просто каждый праздник нужно правильно называть, а не игнорировать его", — добавляет он.

Костры и шариат

В 2009 году ЮНЕСКО включила Навруз в список нематериального наследия человечества. Навруз — государственный праздник в таких странах, как Азербайджан, Албания, Киргизстан, Македония, Казахстан, Афганистан, Иран, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Турция. Власти Турции два года назад запретили Навруз в Анкаре и Стамбуле, и это вылилось в массовые беспорядки.

 

 

У Навруза нет четкой даты. К примеру, в Казахстане его отмечают строго с 21 по 23 марта, а в Иране ориентируются на астрономическое время (в этом году Навруз начинается 20 марта в 19 часов). Но везде к празднику готовятся загодя.

"Мы все наводим порядок в своих домах. В дни праздника семья собирается вместе, приезжают родственники, с которыми давно не виделись", — объясняет РИА Новости Абдурахимов.

На столе должны быть предметы и продукты, символизирующие непорочность, свет, обилие, счастье и плодородие в новом году. "Обязательно сахар, ведь он приносит сладость жизни. И непременно свеча, уберегающая от всего темного и плохого", — рассказывает студент.

Празднование Навруза. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Глава Киргизии призвал прекратить распри в праздник Навруза
Принято также ставить на стол семь яств, которые на языке фарси начинаются на букву "син", например, "себ" (яблоко) или "сир" (чеснок). Но главное угощение — сумаляк, который готовят из проросших ростков пшеницы в течение суток.

На праздник устраивают массовые гулянья с песнями и плясками. В некоторых странах принято разжигать на улицах костры и прыгать через них. Именно этот обычай зачастую вызывает осуждение исламского духовенства. В 2010 году верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи призвал прекратить это безобразие.

© РИА Новости / Владимир ПироговПерейти в фотобанкПраздник весны Навруз в Бишкеке
© РИА Новости / Владимир Пирогов
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Праздник весны Навруз в Бишкеке

Точно сказать, когда возник Навруз, ученые не могут. Одни полагают, что это произошло благодаря зороастрийцам примерно три тысячи лет назад. Другие относят его к более раннему периоду. Но вот что удивительно: за тысячелетия праздник, по сути, не изменился, даже несмотря на сильное влияние ислама.

"Думаю, главная  причина такой долговечности — непосредственная связь Навруза с земледельческим циклом", — считает руководитель Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Аликбер Аликберов.

Кроме того, по словам ученого, важно, что ислам адаптировал Навруз под себя, "поменяв его обрядность". Тот же случай — славянская Масленица, вошедшая в православный календарь.

"В любой религии имеются идеальные формы — так называемый фундаментализм, для которого есть только Бог. Но существуют народные обряды, которые становятся частью новой религиозной системы, потому что людям невозможно от них отказаться. Это называется синкретизмом", — говорит эксперт.

А неприязнь мусульман к Наврузу он объясняет тем, что в исламе "идет борьба между строгим соблюдением письменных норм шариата и народным обычаем". Однако в этом нет ничего уникального, это свойственно всем религиям.

© AP Photo / Rahmat GulПродавец шариков во время празднования Навруза в Кабуле, Афганистан. 21 марта 2015 года
© AP Photo / Rahmat Gul
Продавец шариков во время празднования Навруза в Кабуле, Афганистан. 21 марта 2015 года
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Религия и мировоззрение
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