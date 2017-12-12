Дом Романовых считает легендой версию, что Александр I стал старцем Федором

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости, Сергей Стефанов. Российский императорский дом по-прежнему придерживается официальной точки зрения на кончину императора Александра I и не верит в версию "томского старца Федора Кузьмича", сообщил в интервью РИА Новости директор Канцелярии Дома Романовых Александр Закатов.
"Великий князь Николай Михайлович, расстрелянный большевиками в Петропавловской крепости, был профессиональным историком, изучил этот вопрос и пришел к выводу, что сказание о Феодоре Козьмиче как таинственно скрывшемся императоре Александре I — всего лишь красивая легенда, не имеющая серьезных оснований. Императорский дом и верные ему соотечественники придерживаются официальной точки зрения, неизменной с 1825 года", — сказал Закатов.
Он пояснил, что эта официальная позиция заключается в том, что "император Александр I скончался 19 ноября 1825 года в Таганроге и был погребен в усыпальнице Петропавловского собора, а старец Феодор Козьмич — другое лицо".
"Пока никто не представил по-настоящему убедительных доказательств, что это может быть оспорено", — добавил представитель Дома Романовых.
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