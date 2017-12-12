Дом Романовых считает легендой версию, что Александр I стал старцем Федором

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости, Сергей Стефанов. Российский императорский дом по-прежнему придерживается официальной точки зрения на кончину императора Александра I и не верит в версию "томского старца Федора Кузьмича", сообщил в интервью РИА Новости директор Канцелярии Дома Романовых Александр Закатов.

В декабре этого года исполняется 240 лет со дня рождения Александра Первого (1777 – 1825). По одной из версий, император имитировал свою смерть в Таганроге, "удалился от мира" и стал впоследствии сибирским старцем-отшельником Федором Кузьмичем. Старец умер в 1864 году, в 1984 году он был канонизирован как праведный Феодор Томский.

"Великий князь Николай Михайлович, расстрелянный большевиками в Петропавловской крепости, был профессиональным историком, изучил этот вопрос и пришел к выводу, что сказание о Феодоре Козьмиче как таинственно скрывшемся императоре Александре I — всего лишь красивая легенда, не имеющая серьезных оснований. Императорский дом и верные ему соотечественники придерживаются официальной точки зрения, неизменной с 1825 года", — сказал Закатов.

Он пояснил, что эта официальная позиция заключается в том, что "император Александр I скончался 19 ноября 1825 года в Таганроге и был погребен в усыпальнице Петропавловского собора, а старец Феодор Козьмич — другое лицо".

"Пока никто не представил по-настоящему убедительных доказательств, что это может быть оспорено", — добавил представитель Дома Романовых.

Президент русского графологического общества Светлана Семенова ранее заявила о том, что сравнение почерка в рукописях императора Александра I и томского старца Федора Кузьмича позволяет с высокой долей вероятности говорить о том, что это мог быть один и тот же человек. Специалист отметила, что после исследований у нее сложилось четкое представление, что это одно лицо: "до 47 лет это был Александр I, после — Александр I в образе Федора Кузьмича". Многие из признаков письма, пояснила Семенова, проходят "как доминанта" по рукописям императора с 24-летнего возраста до рукописей старца, которому было около 80 лет.

Полный текст интервью с Александром Закатовым читайте на сайте www.ria.ru.