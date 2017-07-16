C.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл — РИА Новости. Поклониться мощам Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге за три дня пришли 66,5 тысячи верующих, сообщает в воскресенье городской комитет по печати и взаимодействию со СМИ.
Мощи были доставлены в Петербург 13 июля и выставлены для поклонения в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры до 28 июля.
"За три дня в Санкт-Петербурге 66,5 тысячи верующих поклонились мощам святителя Николая Чудотворца. Вчера, 15 июля, поклониться святыне пришли 28,7 тысячи паломников, из них 2,1 тысячи верующих по социальной очереди — родители с малолетними детьми до двух лет и инвалиды I группы, передвигающиеся с помощью колясок и костылей", — говорится в сообщении.
В субботу прибыли 20 автобусов с паломниками из Новгорода, Старой Русы, Петрозаводска, Великих Лук, Пскова, Краснодара и Ленинградской области, а также Риги и Минска.
"По итогам трех дней, которые были подведены на утреннем заседании оперативного штаба, все подразделения и службы исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и силовых ведомств, задействованные в обеспечении пребывания мощей святителя Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге, работают стабильно, происшествий не зафиксировано", — отмечается в сообщении.
Продолжают прибывать организованные группы паломников из регионов. В воскресенье ожидаются автобусы из Эстонии, Пскова, Новгорода и Перми.
По информации оперативного штаба принесения мощей святителя Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге, в настоящее время вход в общую очередь расположен на углу Чернорецкого переулка и Тележной улицы. Время ожидания в очереди составляет около 2,5 часа. Вход в социальную очередь находится у надвратной церкви при входе в Лавру. Время ожидания в социальной очереди около 20 минут.
В аэропорту "Пулково" ковчег с мощами встречал губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.
Встреча ковчега с мощами Николая Чудотворца в аэропорту "Пулково".
Малый крестный ход в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры перед торжественной встречей мощей святителя Николая.
Священнослужители несут ковчег с мощами Николая Чудотворца в Свято-Троицкий собор Александро-Невской лавры.
На территории лавры, где будет пребывать христианская святыня, люди стали собираться еще вечером в среду и прождали всю ночь.
В Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры прибытия мощей вместе с другими верующимиожидали вице-губернатор города Александр Говорунов и спикер петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров.
Верующие у ковчега с мощами святителя Николая.
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий во время встречи святыни в Александро-Невской лавре.
Верующие в очереди к мощам святителя Николая Чудотворца.
Богослужение в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры, куда доставили ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца.
Верующие у ковчега с мощами святителя Николая в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры.
В течение двух недель верующие Петербурга смогут поклониться одной из наиболее почитаемых христианских святынь.