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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Под Рязанью заложили камень на месте будущего памятника Петру и Февронии

21:3508.07.2017
(обновлено: 21:36 08.07.2017)
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© Общенациональная программа "В кругу семьи"Святые благоверные Петр и Феврония Муромские. Архивное фотоСвятые благоверные Петр и Феврония Муромские. Архивное фото
© Общенациональная программа "В кругу семьи"

РЯЗАНЬ, 8 июл — РИА Новости. Закладка камня в основание будущего памятника святым Петру и Февронии состоялась в день их памяти на родине Февронии в Рязанской области, сообщает правительство региона.

Крестный ход в честь Дня памяти святых Петра и Февронии. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Петр, Феврония и другие православные покровители семьи

Празднование Дня семьи, любви и верности в селе Ласково Рязанского района, на родине Февронии, началось с молебна покровителям семьи и брака, благоверным князьям.

"Все желающие смогли поклониться частицам их мощей, которые впервые были привезены в Рязанскую область из Мурома. Кроме того, в рамках торжественных мероприятий состоялась церемония открытия закладного камня памятника в честь святых Петра и Февронии", — говорится в сообщении.

В мероприятиях приняли участие полномочный представитель президента РФ в ЦФО Александр Беглов, временно исполняющий обязанности губернатора области Николай Любимов с семьей, митрополит Рязанский и Михайловский Марк. По словам Беглова, закладка камня и последующая установка памятника Петру и Февронии сделает село Ласково одним из центров празднования Дня семьи, любви и верности.

"Думаю, что в течение года памятник будет установлен, и инициатива главы региона Николая Любимова о том, чтобы сюда приезжали семьи перед тем, как вступать в брак, и просили благословения – станет хорошей традицией", – сказал Беглов.

Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В Вашингтоне день любви и верности отметили фортепианным концертом
Глава области Николай Любимов отметил, что праздник Дня семьи, любви и верности имеет большое историческое значение для рязанской земли. "Я думаю, что именно здесь, в Рязанской области, как и в Муроме, праздник должен отмечаться очень широко. Мы должны привлекать людей сюда, в том числе и для того, чтобы Рязанская область хорошо и позитивно звучала, чтобы рязанцы гордились своей малой Родиной", – сказал Любимов.

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк подчеркнул, что перенесение мощей Петра и Февронии из Мурома в День семьи стало важным событием для Рязанской области. "Символично, что сегодня, наверное, впервые за многие столетия, думаю, совершилось историческое событие – перенесение мощей Петра и Февронии сюда, в Ласково, на родину благоверной Февронии, и состоялось это событие именно в праздник благоверных князей", – сказал митрополит.

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