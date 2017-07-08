Под Рязанью заложили камень на месте будущего памятника Петру и Февронии

21:3508.07.2017
(обновлено: 21:36 08.07.2017)
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РЯЗАНЬ, 8 июл — РИА Новости. Закладка камня в основание будущего памятника святым Петру и Февронии состоялась в день их памяти на родине Февронии в Рязанской области, сообщает правительство региона.
Празднование Дня семьи, любви и верности в селе Ласково Рязанского района, на родине Февронии, началось с молебна покровителям семьи и брака, благоверным князьям.
"Все желающие смогли поклониться частицам их мощей, которые впервые были привезены в Рязанскую область из Мурома. Кроме того, в рамках торжественных мероприятий состоялась церемония открытия закладного камня памятника в честь святых Петра и Февронии", — говорится в сообщении.
В мероприятиях приняли участие полномочный представитель президента РФ в ЦФО Александр Беглов, временно исполняющий обязанности губернатора области Николай Любимов с семьей, митрополит Рязанский и Михайловский Марк. По словам Беглова, закладка камня и последующая установка памятника Петру и Февронии сделает село Ласково одним из центров празднования Дня семьи, любви и верности.
"Думаю, что в течение года памятник будет установлен, и инициатива главы региона Николая Любимова о том, чтобы сюда приезжали семьи перед тем, как вступать в брак, и просили благословения – станет хорошей традицией", – сказал Беглов.
Глава области Николай Любимов отметил, что праздник Дня семьи, любви и верности имеет большое историческое значение для рязанской земли. "Я думаю, что именно здесь, в Рязанской области, как и в Муроме, праздник должен отмечаться очень широко. Мы должны привлекать людей сюда, в том числе и для того, чтобы Рязанская область хорошо и позитивно звучала, чтобы рязанцы гордились своей малой Родиной", – сказал Любимов.
Митрополит Рязанский и Михайловский Марк подчеркнул, что перенесение мощей Петра и Февронии из Мурома в День семьи стало важным событием для Рязанской области. "Символично, что сегодня, наверное, впервые за многие столетия, думаю, совершилось историческое событие – перенесение мощей Петра и Февронии сюда, в Ласково, на родину благоверной Февронии, и состоялось это событие именно в праздник благоверных князей", – сказал митрополит.
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День семьи, любви и верности отмечается в России с 2008 года. Оргкомитет праздника возглавляет президент Фонда социально-культурных инициатив, супруга премьер-министра России Светлана Медведева. В этом году премьер с женой отмечают 24 года совместной жизни. Супруги познакомились, когда учились в одной школе.
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