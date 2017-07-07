Доступ к мощам Николая Чудотворца в Петербурге откроют 13 июля с 16.00

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл ─ РИА Новости. Ковчег с мощами Николая Чудотворца прибудет в Санкт-Петербург в четверг, 13 июля, верующим откроют к ним доступ в Александро-Невской Лавре с 16.00 мск, сообщает городской комитет по печати и взаимодействию со СМИ.

Мощи Николая Чудотворца из итальянского Бари впервые в истории привезли в Россию. С 21 мая они находятся в храме Христа Спасителя и им за все это время поклонились более 1,5 миллиона человек. С 13 по 28 июля святыня будет находиться в Санкт-Петербурге – в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры.

Торжественная встреча мощей святителя Николая состоится 13 июля в Александро-Невской Лавре.

"Допуск паломников к святыне в главном храме монастыря – Свято-Троицком соборе — начнется с 16.00. Начиная с 14 июля, до 27 июля поклониться святым мощам можно будет с 7.00 до 22.00. 28 июля состоятся торжественные проводы мощей святителя Николая Чудотворца. Из Санкт-Петербурга святыня вернется обратно в Бари", — говорится в сообщении.