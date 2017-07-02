Над Страсбургом поднялся золоченый крест русского шатрового храма

СТРАСБУРГ, 2 июл – РИА Новости, Ольга Липич. Над Страсбургом поднялся золоченый крест первого храма Русской православной церкви (РПЦ), построенного в этом городе — "сердце Европы", как назвали его участники торжественной церемонии. Установка привезенного из России трехметрового креста на главный купол храма Всех святых на высоту более 40 метров прошла в воскресенье при большом стечении почетных гостей, русскоязычных прихожан и заинтересованных действом французов.

Напоминание о христианских корнях Европы



"Крест Христов – это символ вечной жизни и великой надежды… Особенно знаменательным кажется то обстоятельство, что православный крест теперь сияет над городом, который по праву называют сердцем Европы. Мы все очень надеемся, что "знамение нашей победы" – именно так Церковь называет крест Господень – будет напоминанием всем жителям Европы о тех христианских ценностях, которые лежат в основе европейской цивилизации. Будет напоминать о евангельских идеалах, которые должны лежать в основе нашей современной жизни", — сказал возглавивший торжества руководитель управления Московской патриархии по зарубежным учреждениям епископ Богородский Антоний.

Он совершил перед установкой креста Божественную литургию в уже открытом при русском храме Всех святых в мае 2017 года духовно-культурном центре. В этот воскресный день центр был переполнен верующими, гостями из России, Франции, соседней Германии и других стран, любопытствующими местными жителями, которые пришли посмотреть на историческое событие. Епископ Антоний освятил крест – и после этого рабочие при помощи двух подъемных кранов подняли его высоко в небо над Страсбургом и под аплодисменты сотен зрителей установили на главный купол храма.

Торжества сопровождали церковные песнопения в исполнении сборного мужского хора выпускников духовных школ Русской церкви, которые также вызвали большой интерес у местных жителей.

Цивилизационный мост



"В Страсбурге находится представительство Русской православной церкви при международных организациях, которое ведет очень значимую работу, прежде всего, по отстаиванию христианских ценностей, которые, как вы знаете, в современной Европе подвергаются определенной девальвации. Работа эта многогранная, и для нее нужны помещения, которые также будут располагаться при храме", — отметил представитель Московского патриархата.

По его словам, каждый приход РПЦ – "место свидетельства о красоте православной традиции". В качестве свежего примера собеседник агентства привел недавно освященный патриархом Кириллом русский храм в Париже. "Ежедневно сотни людей приходят в этот храм, зная, что в нем совершаются регулярные богослужения, что при нем есть духовно-культурный центр, задают многочисленные вопросы. Эта миссия свидетельства о православии лежит на всех наших приходах и прихожанах. Наши приходы во многом являются мостом, который позволяет цивилизациям, культурам друг друга лучше узнавать, быть ближе, не бояться друг друга", — подчеркнул в беседе с РИА Новости епископ Антоний.

Фундамент российско-французских отношений



Замглавы МИД России Алексей Мешков, приехавший на церемонию установки креста, уверен, что наряду с недавно открытым собором Святой Троицы в составе Российского духовно-культурного центра в Париже и исторической русской церковью в Ницце, храм Всех святых в Страсбурге станет "предметом гордости" не только для представителей русского мира, но и для самих французов. "Будет содействовать укреплению взаимного доверия, подчеркивать единство духовных и культурных основ России и Франции", — добавил Мешков.

© РИА Новости / Ольга Липич Руководитель управления Московской патриархии по зарубежным учреждениям епископ Богородский Антоний и настоятель строящегося храма РПЦ в Страсбурге игумен Филипп (Рябых) осматривают храм перед установкой на него главного креста © РИА Новости / Ольга Липич Руководитель управления Московской патриархии по зарубежным учреждениям епископ Богородский Антоний и настоятель строящегося храма РПЦ в Страсбурге игумен Филипп (Рябых) осматривают храм перед установкой на него главного креста

По его словам, само строительство храма, в котором участвуют и французские специалисты, и российские мастера, стало примером плодотворного сотрудничества двух стран. "Уверен, что чем больше будет подобных совместных проектов не только в духовной, но и во всех других областях (экономики, культуры, образования, науки, общественной жизни), тем солиднее и прочнее будет фундамент многовековых российско-французских отношений", — подчеркнул замминистра иностранных дел РФ.

Вопреки санкциям: единая Европа немыслима без России

Михаил Маргелов — вице-президент финансирующей строительство храма компании "Транснефть" — заявил о том, что когда храм Всех святых освятят и откроют, "будет исправлена историческая несправедливость". Первая русская православная церковь появилась в Страсбурге в конце 1920-х годов – ее открыли эмигранты первой волны, покинувшие Россию не по своей воле, и с тех пор русская церковь здесь была очень скромным помещением. "Когда в 2011 году возникла идея этого масштабного, амбициозного проекта, мало кто мог поверить в то, что он станет реальностью. В Страсбурге и рядом со Страсбургом работают и принимают прихожан католические соборы и протестантские кирхи, иудейские синагоги и мусульманские мечети. Русская православная церковь обретает свой достойный дом на территории Франции", — сказал Маргелов.

Накануне, напомнил он, в Страсбурге проводили в последний путь Гельмута Коля, которого называют "архитектором единой Европы". "Единая Европа немыслима без России. И инвестируя деньги в этот проект, мы считаем, что мы инвестируем деньги в фундамент единой Европы… Трубы "Транснефти" не идут во Францию, они не идут в Европейский союз, и мифический кран, который может в любой момент перекрыть "русский медведь", никогда не нанесет удара по этой земле. Вопреки взаимонепониманию, вопреки санкциям, вопреки тому, что люди не слышат друг друга, этот проект опровергает все домыслы и все неправильные представления", — подчеркнул Маргелов.

СВИДЕТЕЛЬСТВО СВЕТА

В Страсбурге стоит пасмурная погода, но во время "воздвижения" (подъема) креста на главный купол храма, вышло солнце. "Этот храм – не только свидетельство веры, это еще свидетельство света в душах человеческих", — отметил руководитель Национального филармонического оркестра России, оркестра "Виртуозы Москвы" и президент Московского международного дома музыки Владимир Спиваков.

Он также напомнил высказывания классика о том, что "мы все в ответе друг за друга" и "одного человека от другого отличает степень отчаяния". "Этот храм – место, где человек сможет успокоиться", — уверен Спиваков.

Гордость для французом



С французской стороны на церемонии установки креста выступил заместитель мэра Страсбурга Оливье Битц. "Для нас это действительно гордость — иметь такое великолепное здание", — заявил он.

Вице-мэр увидел среди зрителей церемонии многих жителей своего района. "Это знак того, что наши жители также являются частью этого проекта и разделяют его", — отметил Битц.

По его словам, существует большая община, которая "достойна иметь достойное место для своих служб". "Страсбург является европейской столицей. И было важно, чтобы православие заняло достойное место в городе. Именно поэтому для строительства храма было выбрано место недалеко от европейских институтов", — пояснил вице-мэр.

Вторая отличительная особенность проекта, по его словам, – это "связи с Россией — самой большой страной на континенте". "Таким образом Страсбург проявил дружеский жест в отношении своего большого соседа. Думаю, ваш приходской дом будет местом реализации различных культурных проектов с целью углубления связей между нами", — заключил Битц.

На установке креста присутствовали также постоянный наблюдатель Святого Престола при Совете Европы священник Паоло Руделли, другие представители Римско-католической церкви, депутаты Европарламента.

Православный крест над Страсбургом



По словам настоятеля храма Всех святых, представителя РПЦ при Совете Европы и Евросоюзе игумена Филиппа (Рябых), установка креста на главный купол – очень важная символическая веха в истории строительства храма, которое длится три года. "Крест увенчал храм и теперь парит над городом на высоте более 40 метров", — отметил настоятель.

По его словам, крест отлит из нержавеющей стали и методом гальванохимии покрыт тончайшим слоем золота. Изготовлен он в Подмосковье российским предприятием "Предслава" вместе с куполами, шатром, апсидной частью храма и двумя малыми крестами. Во Францию все элементы были доставлены на грузовиках.

Русский приход



Храм Всех святых расположен в живописном районе Страсбурга, где сливаются река Иль и канал Марн, в десяти минутах ходьбы от важнейших европейских институтов — Совета Европы, Страсбургского суда по правам человека и Европарламента.

Белокаменная церковь возводится в традициях русской северной шатровой архитектуры. Шатровый стиль, зародившийся на Руси в XVI веке, представлен в Москве такими жемчужинами архитектуры как ансамбль храма Вознесения в Коломенском и собор Василия Блаженного на Красной площади. В храме Всех святых в Страсбурге отчетливо прослеживаются наиболее яркие традиции белокаменной шатровой архитектуры. В его основании лежит восьмерик, на котором покоится 15-метровый купол в форме шестигранного шатра, увенчанный золотой луковичной главкой. Храм украшен тремя ярусами закомар (арочными элементами, напоминающими языки пламени) с ажурными подзорами (золочеными металлическими орнаментами в отделке крыши).

"Уникальным решением стало создание внутри храма системы скрытых от глаза источников света. Тем самым равномерное освящение купола, сводов и стен храма создает образ "света Небесного", — отмечает настоятель.

Высота храма — 41 метр, длина — 30 метров, ширина — 15 метров. Он сможет одновременно вмещать до 500 человек. Автор проекта — московский архитектор Дмитрий Пшеничников, реализацией проекта руководит французский архитектор Мишель Арнольд.

Закладка храма Всех святых состоялась осенью 2014 года. Завершить строительные и отделочные работы планируется к концу текущего года. Освящения храма, таким образом, можно ожидать в 2018 году.

Община Всех святых объединяет сегодня около тысячи человек. Это выходцы из России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Грузии, Казахстана и других стран постсоветского пространства. Также среди прихожан есть греки, болгары, сербы, албанцы и принявшие православие французы. В их числе дипломаты, представители православных стран в Совете Европы, предприниматели, художники, ученые, преподаватели и студенты Страсбургского университета. Храм привлекает все больше православных верующих, которые проживают в Эльзасе, Лотарингии и Шампани (Франция), в приграничных областях Германии (земля Баден-Вюртемберг) и Швейцарии (кантоны Базель-Штадт и Базель-Ландшафт).

История представительства РПЦ в Страсбурге



Приход Всех святых в Страсбурге был создан в июне 2003 года в составе Корсунской епархии Русской православной церкви и зарегистрирован в органах местной власти в феврале 2004 года. В том же году решением Священного синода приходу был присвоен статус ставропигии (непосредственное подчинение патриарху) и при нем было основано представительство РПЦ в Страсбурге с поручением представлять позицию Московского патриархата в Совете Европы.

Представительство поддерживает постоянные контакты с руководством, генеральным секретарем и иными подразделениями Совета Европы, Парламентской ассамблеей Совета Европы и Страсбургским судом по правам человека. Главная задача представительства — доносить до чиновников СЕ официальную позицию Русской церкви по различным общественно значимым вопросам. Находясь в центре Европы, община Всех Святых стремится свидетельствовать о православии, культуре и общественных отношениях, сформированных на его основе.

Первым месторасположением прихода было небольшое помещение в центре, в котором и поныне проходят богослужения франкоязычной православной общины Страсбурга. С апреля 2007 года приход Всех святых переехал в другое арендованное и переоборудованное помещение (бывший гараж). В октябре 2007 года Страсбург посетили патриарх Московский и всея Руси Алексий II и глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Кирилл (ныне — патриарх). Священноначалие РПЦ обратилось к властям города с просьбой о выделении русскому приходу Всех святых участка земли под строительство храма.

В 2011 году муниципальный совет города единогласно принял решение предоставить Русской православной церкви землю для строительства храма и приходского центра в престижном районе на берегу канала, впадающего в Рейн, в непосредственной близости от центрального парка, зданий Совета Европы и Европарламента.

Откуда деньги



Храмовый комплекс в Страсбурге строится на частные пожертвования. Свою лепту внесли уже более двух тысяч человек. Пожертвования поступали из разных стран мира, а также из небольших населенных пунктов России, Украины, Белоруссии, Молдавии. Среди благотворителей есть французы, немцы, англичане, греки, румыны, сербы, албанцы.

Имена жертвователей вносятся в книгу "Лепта" и поминаются на богослужении. Планируется поместить имена жертвователей в притворе будущего храма.

Крупную финансовую поддержку строительству оказали Внешэкономбанк, Челябинский электрометаллургический комбинат, отдельные российские бизнесмены. Самый значительный вклад в строительство внесла и вносит компания "Транснефть".