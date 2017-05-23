Очередь к мощам Николая Чудотворца растянулась более чем на два километра

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости, Антон Скрипунов. Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве на второй день увеличилась почти на один километр по сравнению с предыдущим днем и теперь начинается в районе станции метро "Фрунзенская", передает корреспондент РИА Новости.

С 23 мая мощам, которые пробудут в Москве до 12 июля, можно поклониться с 8.00 до 21.00. В понедельник доступ к святыне был открыт с 13 часов, длина очереди составляла 1,5 километра, святыне поклонились 18,6 тысячи человек.

Во вторник также начинается прибытие официальных паломнических групп из различных епархий РПЦ. Автобусы с паломниками стоят вдоль Фрунзенской набережной. Те, кто встал в очередь еще ночью, уже поклонились мощам.

Очередь делится на сектора, по 100-200 человек в каждом. Вдоль Пречистенской набережной стоят автобусы, в которых паломники могут немного передохнуть. По этой причине движение по набережной одностороннее.

Путь к мощам Николая Чудотворца: репортаж из огромной очереди >>