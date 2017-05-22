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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Путь к мощам Николая Чудотворца: репортаж из огромной очереди

19:0122.05.2017
(обновлено: 19:30 22.05.2017)
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПоклонение верующих мощам святителя Николая Чудотворца в Храме Христа СпасителяПоклонение верующих мощам святителя Николая Чудотворца в Храме Христа Спасителя
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости, Антон Скрипунов. Очередь в первый день пребывания мощей Николая Чудотворца в Москве начинается в районе станции метро "Парк Культуры". Под Крымским мостом волонтеры просят подходить к металлодетекторам с раскрытыми сумками. Завидев огромное количество людей вдоль всей Пречистенской набережной, паломники чуть ли не бегут к рамкам.

Мощи впервые в истории покинули итальянский город Бари. Святыня пробудет в московском храме Христа Спасителя 52 дня — до 12 июля, где ей можно будет поклониться с 8.00 до 21.00. Затем она на две недели отправится в Санкт-Петербург, а уже оттуда вернется в Италию.

© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПоклонение верующих мощам святителя Николая Чудотворца в Храме Христа Спасителя
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Поклонение верующих мощам святителя Николая Чудотворца в Храме Христа Спасителя

Ежедневно доступ к мощам обеспечивают 400 волонтеров. Они стоят не только вдоль очереди и в храме Христа Спасителя, но и возле близлежащих станций метро — "Парк культуры" и "Кропоткинская". Их можно узнать по ярко-зеленым курткам, они просто и вежливо (наверное, сотни раз за день) объясняют куда нужно прийти, чтобы поклониться святыне. Они же помогают переходить через дорогу пожилым людям и инвалидам, терпеливо выслушивая их рассказы.

Вдоль всей очереди, примерно на каждые сто метров, расставлены туалетные кабинки и зеленые палатки, в которых можно купить поесть и попить. Ассортимент скромный: гречка с сосиской, чай, кофе, печенье и т.д.  Власти Москвы сдержали слово — цены действительно доступные. Так, гречка обойдется в сто рублей, чай или кофе — 30 рублей. Цена воды — а очередь идет под солнцем вдоль проезжей части — составляет 50 рублей.

Опыт предыдущих принесений святынь однозначно учтен: чувствуется, что все действия отлажены как волонтерами, так и полицией. Паломников "разбивают" на сектора по 100-150 человек. Когда в следующем секторе появляется свободное пространство, туда запускают людей из предыдущего. Поэтому можно посчитать примерное число людей. В середине дня их явно было не больше пяти тысяч.

© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВерующие стоят в очереди к храму Христа Спасителя, где находится ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Верующие стоят в очереди к храму Христа Спасителя, где находится ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца

Богословие в массах

С Пречистенки открывается живописный вид на Москва-реку. Из-за этого одна женщина отстала от своей семьи. "Пропустите меня (в следующий сектор), я просто фотографировала!" — плачется она полицейскому. "Нет, не положено", — отрезает он.

Действительно, никаких "вип-пропусков" нет. Минуя очередь к мощам можно попасть только колясочникам и инвалидам на костылях, да и то по предъявлении подтверждающего инвалидность документа. Также беспрепятственный доступ получают мамы с грудничками. Для этих групп предусмотрен отдельный вход. Но поскорее добраться до святыни хотят и в основной очереди.

"Пропустите женщину! Она инвалид, у нас даже справка есть, мы из Сибири приехали!", — возмущается паломница в платке лимонного цвета. Полицейский спокойно отвечает: "Поймите, тут каждый пятый стоит с такой же справкой".

"Да если бы я знал, что так можно — тоже справку сделал!", — обиженно говорит пожилой мужчина в потертой джинсовой куртке. "Да бросьте вы такое говорить! Инвалидом быть плохо!", — отвечает сибирячка. "Да я знаю все…Я так, всего лишь одноразовую!", — бодрится он.

© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПоклонение верующих мощам святителя Николая Чудотворца в Храме Христа Спасителя
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Поклонение верующих мощам святителя Николая Чудотворца в Храме Христа Спасителя

Чтобы скоротать ожидание, кто-то тихонько молится, кто-то фотографирует все вокруг, кто-то, опершись на заграждения, курит. Несмотря на то, что паломнические группы из епархий пребудут только во вторник, помолиться Николе Угоднику сегодня приехали со всех уголков России.

"Я специально приехала сюда из Красноярска, чтобы помолиться святителю", — рассказывает Татьяна. Ради этого она с дочерью сняла ненадолго квартиру. То, почему она приехала к мощам именно сейчас, несмотря на то, что из России их увезут аж 28 июля, она объясняет так: "Летом жарко, да у меня еще курс химиотерапии запланирован, хочу успеть". Именно она пыталась пройти через заграждение по справке.

"Что ж, будем стоять до победного. Недаром сюда из-за тридевять земель приехали", — говорит она окружающим.

© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВерующая стоит в очереди к храму Христа Спасителя, где находится ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Верующая стоит в очереди к храму Христа Спасителя, где находится ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца

 

Тут в диалог вклинивается молодая женщина в стильном клетчатом платье: "Здесь нет счастливых, сюда все приходят со своими бедами. Вы поймите, ведь когда вы стоите здесь, к святителю, вы проходите испытание. Как вы здесь стоите, так вам и воздастся".

"А я считаю, что такой подход (паломничество как испытание – ред.) — неправильный!", — отвлекается от чтения акафиста Николаю Угоднику бабушка в сером платке.

"Правильный, правильный!", — возражает стоящая сзади женщина.

© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПоклонение верующих мощам святителя Николая Чудотворца в Храме Христа Спасителя
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Поклонение верующих мощам святителя Николая Чудотворца в Храме Христа Спасителя

Смотрящие в крестах

Несмотря на то, что около храма Христа Спасителя ограничено движение, пробок на Пречистенской набережной с 12 до 17 часов не было. Одну из полос занимают полицейские автозаки. Иногородним паломникам немного непривычен шум машин, но они терпеливо переносят и это испытание. Когда мимо очереди проехал мотоцикл с большими колонками, откуда громко звучала одна из песен немецкой рок-группы "Рамштайн", лишь немногие обратили на нее внимание.

В очереди осведомленные паломники сразу предлагают зайти в интернет и посмотреть всю информацию о сроках пребывания святыни и том, как, кому и куда нужно подходить. Вдоль всей очереди дежурят священники восточного викариатства Москвы.

© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПоклонение верующих мощам святителя Николая Чудотворца в Храме Христа Спасителя
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Поклонение верующих мощам святителя Николая Чудотворца в Храме Христа Спасителя

Викарий восточного округа столицы, глава Синодального отдела по благотворительности Московского патриархата епископ Пантелеимон (Шатов) проходит вдоль всей очереди. "Христос воскресе! Ну как вы тут, родные мои, устали стоять?" — интересуется он у паломников. Верующие подходят к нему за благословением, что-то спрашивают. Один мужчина, из Таганрога, очень долго на что-то жаловался владыке. Тот терпеливо его выслушивал.

"Священники восточного викариатства несут дежурство вдоль очереди, которая стоит к мощам, с семи утра до десяти вечера. Еще несут дежурство клирики (духовенство) Московской областной епархии. Они следят за порядком в очереди, отвечают на вопросы людей", — поясняет епископ.

© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкОчередь к храму Христа Спасителя, где находится ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Очередь к храму Христа Спасителя, где находится ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца

"Скоро будет ужас"

Уже в самом храме Христа Спасителя верующих просят вставать по двое и молиться заранее, не у самих мощей. К ковчегу люди подходят с двух сторон без всяких задержек, тех, кто медлит, вежливо берут под руки, и подводят к святыне.

"Мы это называем игрой в локотки", — шутит один из волонтеров.

Поток людей движется довольно быстро. Сегодня доступ к святыне начался на час раньше запланированного — храм успели подготовить к приему паломников после патриаршей службы.

© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПоклонение верующих мощам святителя Николая Чудотворца в Храме Христа Спасителя
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Поклонение верующих мощам святителя Николая Чудотворца в Храме Христа Спасителя

"Стояла где-то три с половиной часа. С половины первого. Но когда вы молитесь, читаете книги, акафисты, то наоборот, все проходит быстро", — делится на пороге храма своими впечатлениями паломница.

Кто-то, лишь покинув храм, задерживается на его ступенях, чтобы поблагодарить Николу Угодника за пройденное испытание. В Русской православной церкви ожидают, что мощам Николая Чудотворца поклонится больше людей, чем поясу Богородицы — 3,5 миллиона человек. Возможно, в последующие дни будет намного больше людей.

"Алло, я на "Парке культуры", стою к мощам. Когда ты еще попадаешь к Николаю Чудотворцу? Сегодня очередь большая, но в следующие дни будет вообще ужас. Ты подумай хорошенько!", — кричит в трубку на всю очередь один из паломников.

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Религия и мировоззрение
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