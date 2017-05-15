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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Суд признал законным прекращение иска против передачи Исаакия РПЦ

Сюжет:
Передача Исаакиевского собора РПЦ (177)
18:4815.05.2017
(обновлено: 18:52 15.05.2017)
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© РИА Новости . Алексей ДаничевПерейти в фотобанкИсаакиевский собор в Санкт-Петербурге. Архивное фотоИсаакиевский собор в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая — РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд в понедельник оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на постановление суда первой инстанции, прекратившего производство по иску о признании незаконным распоряжения городского комитета имущественных отношений, которое позволяет передать Исаакиевский собор в пользование РПЦ, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Дарья Лебедева.

Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Петербургский депутат попросил проверить законность передачи Исаакия

В марте сообщалось, что Смольнинский районный суд Петербурга прекратил производство по этому иску, поданному четырьмя местными активистами, в том числе депутатом городского Заксобрания Борисом Вишневским. Иск был подан к городскому комитету имущественных отношений (КИО) о признании незаконным распоряжения этого ведомства, позволяющего передать Исаакиевский собор в пользование Русской православной церкви. Представитель КИО в суде заявил ходатайство о прекращении дела, поскольку оспариваемое распоряжение, по его мнению, не порождает никаких юридических последствий для истцов.

"Решение районного суда оставлено без изменений, частная жалоба без удовлетворения", — сказала Лебедева.

Ранее горсуд признал законным отказ Василеостровского районного суда принимать аналогичный иск к рассмотрению.

Противники передачи Исаакиевского собора РПЦ оспаривают распоряжение городского комитета имущественных отношений от 30 декабря 2016 года "Об использовании объекта недвижимости по адресу: Санкт-Петербург, Исаакиевская площадь, д. 4, литера А" с приложением, а также действия городского имущественного ведомства по изданию распоряжения. По оценке заявителей, действия КИО нарушают их право на доступ и сохранность объекта культурного наследия, а также право на участие в культурной жизни. Заявители считают нарушенным их право на благоприятную среду обитания, которое обеспечивается среди прочего соблюдением законодательства об охране объектов культурного наследия.

Судьба Исаакиевского собора взволновала общественность после того, как власти Санкт-Петербурга сообщили о его передаче РПЦ в безвозмездное пользование при сохранении музейно-просветительских функций. Позже они уточнили, что собор передается РПЦ в безвозмездное пользование на 49 лет без смены юридического статуса — его владельцем остается город. Представители РПЦ заявили, что музейные функции собора будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.

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Религия и мировоззрение
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