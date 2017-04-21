В Петербурге референдум по Исаакию включили в повестку встречи заксобрания

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр – РИА Новости. Комитет по законодательству законодательного собрания Петербурга решил внести вопрос о проведении референдума о судьбе Исаакиевского собора, который городские власти решили передать в пользование РПЦ, в перечень вопросов, которые могут обсуждаться в повестке заседания городского парламента, отметив при этом, что проект референдума не соответствует федеральному законодательству, передает корреспондент РИА Новости.
"Нам представляется, что предложенный вопрос не соответствует нормам федерального законодательства, требованиям, которые регламентируют правила проведения референдума… Налицо правовая неопределенность в формулировке вопроса референдума" — сказал председатель комитета по законодательству Денис Четырбок, сославшись на заключение юристов заксобрания.
Комитет постановил внести проект постановления о рассмотрении вопроса о референдуме на одном из заседаний городского парламента.
Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Позже они уточнили, что собор передается без смены юридического статуса — его владельцем остается город. Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.