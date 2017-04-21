В Петербурге референдум по Исаакию включили в повестку встречи заксобрания

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр – РИА Новости. Комитет по законодательству законодательного собрания Петербурга решил внести вопрос о проведении референдума о судьбе Исаакиевского собора, который городские власти решили передать в пользование РПЦ, в перечень вопросов, которые могут обсуждаться в повестке заседания городского парламента, отметив при этом, что проект референдума не соответствует федеральному законодательству, передает корреспондент РИА Новости.

Горизбирком Петербурга ранее утвердил регистрацию инициативной группы по референдуму о судьбе Исаакиевского собора. Авторы ходатайства рассчитывают, что теперь документы о референдуме рассмотрит заксобрание Петербурга. В тексте проекта референдума сформулирован вопрос, согласен ли его участник, что памятники истории и культуры федерального значения — здания Исаакиевского собора, Петропавловского собора и храма Спаса на Крови — нужно закрепить на праве оперативного управления за государственными музеями.

"Нам представляется, что предложенный вопрос не соответствует нормам федерального законодательства, требованиям, которые регламентируют правила проведения референдума… Налицо правовая неопределенность в формулировке вопроса референдума" — сказал председатель комитета по законодательству Денис Четырбок, сославшись на заключение юристов заксобрания.

Комитет постановил внести проект постановления о рассмотрении вопроса о референдуме на одном из заседаний городского парламента.

Ранее спикер заксобрания Вячеслав Макаров сообщил журналистам, что этот вопрос может быть рассмотрен 26 апреля на пленарном заседании.

Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Позже они уточнили, что собор передается без смены юридического статуса — его владельцем остается город. Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.