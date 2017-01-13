Кремль не стал комментировать ситуацию с передачей Исаакиевского собора РПЦ

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Кремль не стал комментировать ситуацию вокруг передачи Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви, так как этот вопрос находится в ведении властей Санкт-Петербурга.

В минувший вторник пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов сообщил, что вопрос о передаче собора решен в пользу церкви. По словам вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Мокрецова, юридический статус здания Исаакиевского собора не поменяется после передачи его в безвозмездное пользование РПЦ, что может занять менее трех лет. Церковь со своей стороны обещает расширить музейную деятельность и отменить плату за вход в собор.

"Я не могу озвучивать никакую позицию, вопрос с Исаакиевским собором — это исключительно прерогативы городских властей, и соответственно, такие вопросы нужно адресовать руководству Санкт-Петербурга", — сказал Песков, отвечая на вопрос, считает ли Кремль необходимым передавать собор РПЦ.

Исаакиевский собор был построен в 1818–1858 годах по проекту архитектора Огюста Монферрана. Его высота превышает 100 метров, а внутренняя площадь — более 4 тысяч квадратных метров. Правительство РФ передало Исаакиевский собор в собственность Санкт-Петербурга в октябре 2012 года. Тремя годами позже Санкт-Петербургская епархия РПЦ обратилась к городским властям с просьбой передать ей здание Исаакиевского собора в безвозмездное пользование, но получила отказ. Правительство города тогда приняло решение о сохранении Исаакиевского собора в оперативном управлении государственного музея-памятника "Исаакиевский собор".