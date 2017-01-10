США
11.0111 января10:48МСК
USD59.95+0.06
EUR63.54+0.43
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Справки

Исаакиевский собор

23:2810.01.2017
149811
Вид на Исаакиевский собор. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Ермохин
Перейти в фотобанк

Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге – уникальный памятник отечественной архитектуры и один из лучших кафедральных соборов Европы.

Грандиозность храма определяют его размеры: высота 101,5 метра; длина 111,2 метра; ширина 97,6 метра.

Собор – одна из архитектурных доминант Санкт-Петербурга и второе по высоте здание после Петропавловского собора. Его монументальный и величественный образ служит такой же визитной карточкой северной столицы, как шпиль собора Петропавловской крепости и Медный всадник.

Храм во имя небесного покровителя Петра I – преподобного Исаакия Далматского, в день памяти которого родился царь, был возведен в 1707 году по указу Петра рядом с Адмиралтейством. В этой церкви венчались император Петр I и императрица Екатерина Алексеевна.

Второй каменный собор был возведен архитектором Георгом Маттарнови рядом с набережной Невы.

Третий храм начал строиться в царствование императрицы Екатерины II по проекту Антонио Ринальди, и в упрощенном виде был достроен архитектором Винченцо Бренной при Павле I. Однако собор не соответствовал парадному облику Петербурга, и император Александр I объявил о его перестройке. Высочайшее одобрение получил проект французского архитектора Огюста Монферрана.

Строительство было начато в 1825 году и длилось почти 40 лет.

Церемония освящения и открытия храма состоялась 11 июня (30 мая по старому стилю) 1858 года в присутствии императора Александра II, членов царской фамилии и хора из 1,2 тысячи певчих. Исаакиевский собор стал главным кафедральным храмом России.

Собор – единственный из памятников русского классицизма, в наружной отделке которого использованы полированные гранитные колонны и мрамор. Храм украшен скульптурами ангелов на наружном аттике, ангелов со светильником, евангелистов и апостолов на фронтонах портиков. На балюстраде главного купола находятся 24 скульптуры ангелов и архангелов, на фронтонах портиков представлены горельефы "Воскресение Христа" и "Встреча Исаакия Далматского с императором Валентом" и "Поклонение волхвов" и "Исаакий благословляет императора Феодосия".

Во внутреннем убранстве собора представлены все виды монументально-декоративного искусства – живопись, скульптура, мозаика, цветной облицовочный камень. Главный иконостас собора украшают малахитовые и лазуритовые колонны, в главном алтаре находится нетрадиционный для убранства православного храма витраж "Воскресший Христос".

Внутри собора более 350 произведений представляют собой уникальный ансамбль монументально-декоративной пластики XIX века.

103 стенные росписи и 52 картины на холсте создавали крупнейшие представители русской академической школы того времени, среди которых Федор Бруни, Карл и Федор Брюлловы, Тимофей Нефф и другие.

Убранство Исаакиевского собора украшают 62 мозаики общей площадью более 500 квадратных метров. Мозаичные работы начались в 1851 году и продолжались до 1914 года, их отличает совершенство технического исполнения. В 1862 году на Всемирной выставке в Лондоне мозаичные полотна собора получили самую высокую оценку.

Храм имеет три престола: центральный – во имя святого Исаакия Далматского; левый придел – во имя святого великого князя Александра Невского; правый – во имя святой великомученицы Екатерины. Особо чтимая святыня – список Тихвинской иконы Божией Матери.

В 1928 году собор был закрыт.

12 апреля 1931 года в Исаакиевском соборе был открыт Государственный антирелигиозный музей. В 1937 году Исаакиевский собор получил статус памятника, а музею был определен историко-художественный профиль. В 1945 году, после Великой Отечественной войны, в соборе проводились ремонтные и реставрационные работы. Для посетителей музей открыл свои двери в декабре 1948 года. В январе 1963 года музей-памятник "Исаакиевский собор" стал филиалом Государственного музея истории Ленинграда.

В 1969 году Министерство культуры РСФСР выделило Исаакиевский собор в самостоятельное музейное учреждение. Впоследствии в состав музея вошли храм Воскресения Христова (Спас на крови, 1971) и храм Преподобного Сампсония Странноприимца (1984). В 2004 году в состав Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" вошел концертно-выставочный зал "Смольный собор".

В 1990 году, впервые после закрытия Исаакиевского собора как действующего храма, в нем совершил Божественную литургию Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.

В 2005 году было подписано Соглашение между Государственным музеем-памятником "Исаакиевский собор" и Санкт-Петербургской епархией о совместной деятельности на территории объектов музейного комплекса.

В октябре 2012 года Исаакиевский собор был передан в собственность Санкт-Петербурга.

В июле 2015 года Санкт-Петербургская епархия Русской православной церкви обратилась к городским властям с просьбой передать ей здание Исаакиевского собора в безвозмездное пользование.

6 августа 2015 года в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию были переданы документы инициативной группы о проведении среди горожан референдума об участи Исаакиевского собора, который РПЦ попросила передать в свое пользование.

20 августа 2015 года Санкт-Петербургская избирательная комиссия приняла решение отказать в регистрации инициативной группе, обратившейся с ходатайством о проведении референдума по передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви.

2 сентября 2015 года правительство Санкт-Петербурга приняло решение о сохранении здания собора в оперативном управлении Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор".

Отказ в передаче собора РПЦ был мотивирован тем, что с экономической точки зрения церковь не способна самостоятельно эксплуатировать данный объект и на бюджет города лягут дополнительные расходы.

В конце марта 2016 года "Священная лига святого Георгия" обратилась в Смольнинский районный суд, чтобы оспорить этот отказ, однако суд отказал в принятии иска, поскольку заявление было подано в ненадлежащем порядке.

12 апреля 2016 года православные активисты фонда "Священная Лига святого Георгия" начали сбор подписей в Петербурге за передачу Исаакиевского собора РПЦ.

В мае 2016 года СМИ сообщили, что митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой передать в ведение церкви Исаакиевский собор, Спас на Крови и здания Смольного монастыря. Санкт-Петербургская епархия выразила уверенность в обоснованности предложения митрополита Варсонофия.

10 января 2017 года стало известно, что Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге будет возвращен Русской православной церкви в безвозмездное пользование.

Комментировать
+
Справки
Обсуждение
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Показать новые комментарии (0)
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.