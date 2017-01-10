Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге – уникальный памятник отечественной архитектуры и один из лучших кафедральных соборов Европы.

Грандиозность храма определяют его размеры: высота 101,5 метра; длина 111,2 метра; ширина 97,6 метра.

Собор – одна из архитектурных доминант Санкт-Петербурга и второе по высоте здание после Петропавловского собора. Его монументальный и величественный образ служит такой же визитной карточкой северной столицы, как шпиль собора Петропавловской крепости и Медный всадник.

Храм во имя небесного покровителя Петра I – преподобного Исаакия Далматского, в день памяти которого родился царь, был возведен в 1707 году по указу Петра рядом с Адмиралтейством. В этой церкви венчались император Петр I и императрица Екатерина Алексеевна.

Второй каменный собор был возведен архитектором Георгом Маттарнови рядом с набережной Невы.

Третий храм начал строиться в царствование императрицы Екатерины II по проекту Антонио Ринальди, и в упрощенном виде был достроен архитектором Винченцо Бренной при Павле I. Однако собор не соответствовал парадному облику Петербурга, и император Александр I объявил о его перестройке. Высочайшее одобрение получил проект французского архитектора Огюста Монферрана.

Строительство было начато в 1825 году и длилось почти 40 лет.

Церемония освящения и открытия храма состоялась 11 июня (30 мая по старому стилю) 1858 года в присутствии императора Александра II, членов царской фамилии и хора из 1,2 тысячи певчих. Исаакиевский собор стал главным кафедральным храмом России.

Собор – единственный из памятников русского классицизма, в наружной отделке которого использованы полированные гранитные колонны и мрамор. Храм украшен скульптурами ангелов на наружном аттике, ангелов со светильником, евангелистов и апостолов на фронтонах портиков. На балюстраде главного купола находятся 24 скульптуры ангелов и архангелов, на фронтонах портиков представлены горельефы "Воскресение Христа" и "Встреча Исаакия Далматского с императором Валентом" и "Поклонение волхвов" и "Исаакий благословляет императора Феодосия".

Во внутреннем убранстве собора представлены все виды монументально-декоративного искусства – живопись, скульптура, мозаика, цветной облицовочный камень. Главный иконостас собора украшают малахитовые и лазуритовые колонны, в главном алтаре находится нетрадиционный для убранства православного храма витраж "Воскресший Христос".

Внутри собора более 350 произведений представляют собой уникальный ансамбль монументально-декоративной пластики XIX века.

103 стенные росписи и 52 картины на холсте создавали крупнейшие представители русской академической школы того времени, среди которых Федор Бруни, Карл и Федор Брюлловы, Тимофей Нефф и другие.

Убранство Исаакиевского собора украшают 62 мозаики общей площадью более 500 квадратных метров. Мозаичные работы начались в 1851 году и продолжались до 1914 года, их отличает совершенство технического исполнения. В 1862 году на Всемирной выставке в Лондоне мозаичные полотна собора получили самую высокую оценку.

Храм имеет три престола: центральный – во имя святого Исаакия Далматского; левый придел – во имя святого великого князя Александра Невского; правый – во имя святой великомученицы Екатерины. Особо чтимая святыня – список Тихвинской иконы Божией Матери.

В 1928 году собор был закрыт.

12 апреля 1931 года в Исаакиевском соборе был открыт Государственный антирелигиозный музей. В 1937 году Исаакиевский собор получил статус памятника, а музею был определен историко-художественный профиль. В 1945 году, после Великой Отечественной войны, в соборе проводились ремонтные и реставрационные работы. Для посетителей музей открыл свои двери в декабре 1948 года. В январе 1963 года музей-памятник "Исаакиевский собор" стал филиалом Государственного музея истории Ленинграда.

В 1969 году Министерство культуры РСФСР выделило Исаакиевский собор в самостоятельное музейное учреждение. Впоследствии в состав музея вошли храм Воскресения Христова (Спас на крови, 1971) и храм Преподобного Сампсония Странноприимца (1984). В 2004 году в состав Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" вошел концертно-выставочный зал "Смольный собор".

В 1990 году, впервые после закрытия Исаакиевского собора как действующего храма, в нем совершил Божественную литургию Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.

В 2005 году было подписано Соглашение между Государственным музеем-памятником "Исаакиевский собор" и Санкт-Петербургской епархией о совместной деятельности на территории объектов музейного комплекса.

В октябре 2012 года Исаакиевский собор был передан в собственность Санкт-Петербурга.

В июле 2015 года Санкт-Петербургская епархия Русской православной церкви обратилась к городским властям с просьбой передать ей здание Исаакиевского собора в безвозмездное пользование.

6 августа 2015 года в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию были переданы документы инициативной группы о проведении среди горожан референдума об участи Исаакиевского собора, который РПЦ попросила передать в свое пользование.

20 августа 2015 года Санкт-Петербургская избирательная комиссия приняла решение отказать в регистрации инициативной группе, обратившейся с ходатайством о проведении референдума по передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви.

2 сентября 2015 года правительство Санкт-Петербурга приняло решение о сохранении здания собора в оперативном управлении Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор".

Отказ в передаче собора РПЦ был мотивирован тем, что с экономической точки зрения церковь не способна самостоятельно эксплуатировать данный объект и на бюджет города лягут дополнительные расходы.

В конце марта 2016 года "Священная лига святого Георгия" обратилась в Смольнинский районный суд, чтобы оспорить этот отказ, однако суд отказал в принятии иска, поскольку заявление было подано в ненадлежащем порядке.

12 апреля 2016 года православные активисты фонда "Священная Лига святого Георгия" начали сбор подписей в Петербурге за передачу Исаакиевского собора РПЦ.

В мае 2016 года СМИ сообщили, что митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой передать в ведение церкви Исаакиевский собор, Спас на Крови и здания Смольного монастыря. Санкт-Петербургская епархия выразила уверенность в обоснованности предложения митрополита Варсонофия.

10 января 2017 года стало известно, что Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге будет возвращен Русской православной церкви в безвозмездное пользование.