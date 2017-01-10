Депутат Милонов приветствует решение о передаче Исаакиевского собора РПЦ

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов приветствует решение о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви и уверен, что собор не утратит своей туристической привлекательности.

Ранее пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов сообщил, что Исаакиевский собор будет передан Русской православной церкви в безвозмездное пользование, однако он сохранит музейно-просветительские функции. По его словам, процесс передачи собора может занять длительный период времени.

По словам Милонова, решение о передаче собора он с нетерпением ждал почти два года.

"Что касается любых опасений в отношении туристической привлекательности, то можно приехать один раз в Санкт-Петербург и посмотреть, что все соборы, которые находятся в управлении Русской православной церкви, являются любимыми объектами посещения туристов, не только паломников церковных, но и туристов со всех стран мира", — сказал депутат РИА Новости во вторник.

Милонов добавил, что церковь ранее заявляла о готовности обеспечить беспрепятственный доступ туристов.