Власти Петербурга решили передать Исаакиевский собор РПЦ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв — РИА Новости. Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге будет возвращен Русской православной церкви в безвозмездное пользование, рассказал РИА Новости пресс-секретарь губернатора Петербурга Андрей Кибитов.
"Процесс будущей передачи будет длительным, так как он требует согласования серьезной "Дорожной карты" по части вопросов содержания собора, а также потребует подписания договора, в котором будет прописана ответственность. Особенно это касается большого количества музейных ценностей, находящихся в соборе. В том числе это потребует и согласования Министерства культуры России", — пояснил Кибитов.
По его словам, вопрос согласований может занять длительный период времени. "В ближайшее время детали "Дорожной карты" будут озвучены дополнительно", — добавил пресс-секретарь.
Накануне в Санкт-Петербургской митрополии рассказали РИА Новости, что не подавали дополнительных заявок на возвращение собора РПЦ, однако не отказываются от притязаний на него.
В 2015 году Санкт-Петербургская епархия РПЦ уже обращалась к городским властям с просьбой передать ей здание собора в безвозмездное пользование, но получила отказ.