Власти Петербурга решили передать Исаакиевский собор РПЦ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв — РИА Новости. Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге будет возвращен Русской православной церкви в безвозмездное пользование, рассказал РИА Новости пресс-секретарь губернатора Петербурга Андрей Кибитов.

"Вопрос решен и по договоренности с патриархом Исаакиевский собор сохранит свои музейные функции", — сказал он.

"Процесс будущей передачи будет длительным, так как он требует согласования серьезной "Дорожной карты" по части вопросов содержания собора, а также потребует подписания договора, в котором будет прописана ответственность. Особенно это касается большого количества музейных ценностей, находящихся в соборе. В том числе это потребует и согласования Министерства культуры России", — пояснил Кибитов.

По его словам, вопрос согласований может занять длительный период времени. "В ближайшее время детали "Дорожной карты" будут озвучены дополнительно", — добавил пресс-секретарь.

Накануне в Санкт-Петербургской митрополии рассказали РИА Новости, что не подавали дополнительных заявок на возвращение собора РПЦ, однако не отказываются от притязаний на него.

Исаакиевский собор был построен в 1818–1858 годах по проекту архитектора Огюста Монферрана. Его высота превышает 100 метров, а внутренняя площадь — более четырех тысяч квадратных метров. Правительство передало Исаакиевский собор в собственность Санкт-Петербурга в октябре 2012 года.

В 2015 году Санкт-Петербургская епархия РПЦ уже обращалась к городским властям с просьбой передать ей здание собора в безвозмездное пользование, но получила отказ.