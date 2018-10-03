В Санкт-Петербурге сменился губернатор

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с Александром Бегловым и Георгием Полтавченко в Санкт-Петербурге. 3 октября 2018

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с Александром Бегловым и Георгием Полтавченко в Санкт-Петербурге. 3 октября 2018

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко возглавить ОСК в качестве председателя совета директоров, а пост врио главы региона – занять полпреду президента в Северо-Западном федеральном округе Александру Беглову.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин провел встречу с обоими политиками.

"Постановляю: принять отставку губернатора Санкт-Петербурга Полтавченко Георгия по собственному желанию. Назначить Беглова Александра Дмитриевича временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга до вступления в должность лица, избранного губернатором Санкт-Петербурга, освободив его от занимаемой должности", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Полтавченко возглавлял регион с 2011 года. До этого он, как и его преемник на посту губернатора, работал полномочным представителем президента в федеральном округе, являясь им в Центральном ФО.