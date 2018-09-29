Игорь Неверов стал начальником Управления Президента по внешней политике

МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении Игоря Неверова начальником Управления Президента РФ по внешней политике и освобождении от этой должности Александра Манжосина, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Назначить Неверова Игоря Святославовича начальником Управления Президента Российской Федерации по внешней политике", — говорится в тексте указа, он вступает в силу со дня его подписания.
"Освободить Манжосина Александра Леонидовича от должности начальника Управления Президента Российской Федерации по внешней политике", — говорится в другом указе.