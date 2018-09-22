Памфилова прокомментировала решение Зимина сняться с выборов в Хакасии‍

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Глава Хакасии Виктор Зимин решил прекратить участие в выборной кампании из-за состояния здоровья, рассказал председатель республиканского избиркома Александр Чуманин.
Виктор Зимин возглавлял Хакасию с 2009 года.
На выборах глав регионов в России применяется мажоритарная избирательная система — кандидату для победы нужно набрать минимум 50% плюс один голос.
Предстоящий тур
В первом туре выборов девятого сентября кандидат от КПРФ Валентин Коновалов получил 44,81% голосов, действующий глава Виктор Зимин — 32,42%, представитель "Справедливой России" Андрей Филягин — 11,23%.
Из-за того, что Зимин отказался от дальнейшего участия в выборах, второй тур перенесли на седьмое октября. В нем примут участие Коновалов и Филягин.
Партийная поддержка
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что партия направила в Хакасию "большую группу наблюдателей из соседних регионов". По его словам, КПРФ спокойно готовится ко второму туру выборов. Зюганов добавил, что понимает логику отказа Зимина от дальнейшего участия в выборах.
В свою очередь, зампред фракции "Справедливой России"в Госдуме Михаил Емельянов подчеркнул, что партия готова к борьбе. Он пообещал приложить все усилия для того, чтобы обеспечить поддержку Филягину.