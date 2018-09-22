Памфилова прокомментировала решение Зимина сняться с выборов в Хакасии‍

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Глава Хакасии Виктор Зимин решил прекратить участие в выборной кампании из-за состояния здоровья, рассказал председатель республиканского избиркома Александр Чуманин.

Как отметила председатель ЦИК России Элла Памфилова, действующий глава снял свою кандидатуру, реально оценив шансы на победу во втором туре.

Виктор Зимин возглавлял Хакасию с 2009 года.

На выборах глав регионов в России применяется мажоритарная избирательная система — кандидату для победы нужно набрать минимум 50% плюс один голос.

Предстоящий тур

В первом туре выборов девятого сентября кандидат от КПРФ Валентин Коновалов получил 44,81% голосов, действующий глава Виктор Зимин — 32,42%, представитель "Справедливой России" Андрей Филягин — 11,23%.

Из-за того, что Зимин отказался от дальнейшего участия в выборах, второй тур перенесли на седьмое октября. В нем примут участие Коновалов и Филягин.

Партийная поддержка

Кандидат от "Справедливой России" сообщил РИА Новости, что намерен известить избирательную комиссию о своем решении участвовать в выборах в субботу утром. Он добавил, что настроение у него "хорошее" и он рассчитывает на победу.

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что партия направила в Хакасию "большую группу наблюдателей из соседних регионов". По его словам, КПРФ спокойно готовится ко второму туру выборов. Зюганов добавил, что понимает логику отказа Зимина от дальнейшего участия в выборах.

В свою очередь, зампред фракции "Справедливой России"в Госдуме Михаил Емельянов подчеркнул, что партия готова к борьбе. Он пообещал приложить все усилия для того, чтобы обеспечить поддержку Филягину.