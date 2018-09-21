Клишас снова стал сенатором от Красноярского края

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Глава комитета Совета Федерации по законодательству Андрей Клишас вновь наделен полномочиями члена СФ от правительства Красноярского края, соответствующий указ подписал глава региона Александр Усс.

"В соответствии с указом губернатора Красноярского края Александра Усса от 21 сентября 2018 года, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас наделен полномочиями члена Совета Федерации – представителем от правительства Красноярского края", — говорится в документе.

Усс был избран губернатором Красноярского края 9 сентября 2018 года, 21 сентября прошла церемония его вступления в должность.