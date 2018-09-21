Александр Усс вступил в должность губернатора Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 21 сен — РИА Новости. Избранный губернатор Красноярского края Александр Усс официально вступил в должность, сообщает корреспондент РИА Новости с места проведения инаугурации.

Торжественная церемония вступления в должность проходит в Большом концертном зале в Красноярске. Здесь присутствуют депутаты краевого парламента, почетные граждане города и края, представители общественных организаций и предприятий. Во время инаугурации Усс дал клятву.

"Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Красноярского края соблюдать Конституцию Российской Федерации… Честно и добросовестно исполнять возложение на меня обязанности. Приложить все силы и знания на благо края", — сказал он.

По итогам выборов в единый день голосования 9 сентября Усс набрал 60,19% голосов, Егор Бондаренко (ЛДПР) — 23,34% голосов, Александр Лымпио ("Справедливая Россия") — 12,32% голосов. Явка составила 28,94%.