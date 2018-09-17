Ищенко сообщил о подаче исков по возможным нарушениям на выборах в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 17 сен — РИА Новости. Сторонники кандидата в губернаторы Приморья Андрея Ищенко подали первые иски о возможных нарушениях на избирательных участках во втором туре выборов в регионе.
В избиркоме края сообщали, что проверяют жалобы сторонников представляющего КПРФ Ищенко. В региональной ОП отмечали, что наблюдатели нарушений в подсчете протоколов не зафиксировали. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком до среды берет тайм-аут на изучение всех обращений по ситуации на выборах в Приморье, и пообещала тщательно изучить все факты от обоих кандидатов. Памфилова подчеркнула, что у ЦИК нет никаких сомнений в том, что выборы главы региона в Приморье состоялись, другой вопрос — будут ли признаны их результаты по отдельным участкам или в целом.
"Сейчас я возвращался из Уссурийска, мы подали первые исковые заявления, только по четырем участкам в Уссурийске нами выявлено и запротоколировано: 2 тысячи 800 голосов у нас украдено. Это только 4 участка, а их там 78. Завтра мы еще подаем исковые заявления в городе Уссурийск, потому что всего у нас сейчас минус 7 тысяч 800 голосов", – заявил Ищенко сторонникам КПРФ у здания администрации края во Владивостоке.
Он утверждает, что в Уссурийске вчера ночью "было украдено голосов (за КПРФ — ред.) как минимум 30 тысяч".
"Если сейчас крайизбирком примет протоколы и утвердит эти результаты, где выиграл врио губернатора Тарасенко, то мы эти результаты потом отменим решением суда", — пообещал Ищенко.
В свою очередь, доверенное лицо Тарасенко Игорь Хрущев ранее заявил о том, что "на многих избирательных участках … осуществлялись подвозы, подкуп избирателей", обвинив в этом штаб кандидата от КПРФ. По словам доверенного лица, штаб Тарасенко располагает аудиозаписями, фото и видео, жалобы по этому поводу поданы в краевую избирательную комиссию. Как утверждал Хрущев, "во Владивостоке как минимум куплено 13 тысяч человек, в Находке — 6 тысяч человек, в Хасане — около 5 тысяч человек".