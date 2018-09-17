Ищенко сообщил о подаче исков по возможным нарушениям на выборах в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 17 сен — РИА Новости. Сторонники кандидата в губернаторы Приморья Андрея Ищенко подали первые иски о возможных нарушениях на избирательных участках во втором туре выборов в регионе.

Кандидаты в губернаторы Ищенко и врио главы региона Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов главы края. Тарасенко после публикации первых итогов голосования обходил своего соперника почти на 30%, но уже после подсчета 50% бюллетеней с отрывом в 7% лидировал представляющий КПРФ Ищенко. Утром в понедельник после подсчета 99,03% протоколов Тарасенко вновь обогнал своего соперника на 0,5% и набрал 49,02%.

В избиркоме края сообщали, что проверяют жалобы сторонников представляющего КПРФ Ищенко. В региональной ОП отмечали, что наблюдатели нарушений в подсчете протоколов не зафиксировали. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком до среды берет тайм-аут на изучение всех обращений по ситуации на выборах в Приморье, и пообещала тщательно изучить все факты от обоих кандидатов. Памфилова подчеркнула, что у ЦИК нет никаких сомнений в том, что выборы главы региона в Приморье состоялись, другой вопрос — будут ли признаны их результаты по отдельным участкам или в целом.

"Сейчас я возвращался из Уссурийска, мы подали первые исковые заявления, только по четырем участкам в Уссурийске нами выявлено и запротоколировано: 2 тысячи 800 голосов у нас украдено. Это только 4 участка, а их там 78. Завтра мы еще подаем исковые заявления в городе Уссурийск, потому что всего у нас сейчас минус 7 тысяч 800 голосов", – заявил Ищенко сторонникам КПРФ у здания администрации края во Владивостоке.

Он утверждает, что в Уссурийске вчера ночью "было украдено голосов (за КПРФ — ред.) как минимум 30 тысяч".

"В ближайшие дни в Приморье будет направлена специализированная комиссия. Туда войдут следователи, работники правоохранительных органов, которые проверят те избирательные участки, на которые мы укажем. Проверять будут Находку, Артем. Самое пристальное внимание будет уделено Уссурийску и Советскому району Владивостока. Потому что до сих пор в Советском районе удерживаются и не введены 13 протоколов", — отметил Ищенко.

"Если сейчас крайизбирком примет протоколы и утвердит эти результаты, где выиграл врио губернатора Тарасенко, то мы эти результаты потом отменим решением суда", — пообещал Ищенко.

В свою очередь, доверенное лицо Тарасенко Игорь Хрущев ранее заявил о том, что "на многих избирательных участках … осуществлялись подвозы, подкуп избирателей", обвинив в этом штаб кандидата от КПРФ. По словам доверенного лица, штаб Тарасенко располагает аудиозаписями, фото и видео, жалобы по этому поводу поданы в краевую избирательную комиссию. Как утверждал Хрущев, "во Владивостоке как минимум куплено 13 тысяч человек, в Находке — 6 тысяч человек, в Хасане — около 5 тысяч человек".