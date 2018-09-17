КПРФ призывает создать комиссию для расследования хода выборов в Приморье

МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. КПРФ подготовила материалы для следственных органов и ЦИК в связи с ситуацией со вторым туром голосования на выборах главы Приморского края и призывает создать комиссию по расследованию ситуации, заявил лидер компартии Геннадий Зюганов.

"Мы требуем, чтобы президент, который является гарантом Конституции, срочно своим указом создал комиссию. В нее готовы войти депутаты всех фракций Госдумы, ЦИК… Мы подготовили материалы для расследования в следственный комитет, в полицию и прокуратору" — сказал Зюганов журналистам в понедельник.

Лидер КПРФ отметил, что имеются также материалы, подготовленные для ЦИК.

"Геннадий Андреевич Зюганов сегодня направит обращения руководителю следственного комитета и в прокуратуру, чтобы провели следственные действия по факту фальсификации итогов голосования на конкретных избирательных участках", — заявил первый вице-спикер ГД от КПРФ Иван Мельников.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль наблюдает за выборами в Приморье, и призывает ориентироваться на заявления ЦИК. Как заявила глава ЦИК России Элла Памфилова: в случае выявления злоупотреблений в ходе второго тура выборов главы Приморского края будут предприняты меры вплоть до отмены результатов голосования на тех или иных избирательных участках или даже в целом, если для этого будут основания. Позднее Памфилова сообщила, что ЦИК РФ до среды берет тайм-аут на изучение всех обращений по ситуации на выборах в Приморье и направит в край специалистов.

При подсчете голосов второго тура выборов главы Приморья, некоторое время лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, отрыв между ним и врио главы региона Андреем Тарасенко составлял до 8%. Утром в понедельник Тарасенко при подсчете 99,03% бюллетеней на втором туре выборов главы региона обогнал своего соперника на 0,5% и набрал 49,02%, сообщалось на сайте ЦИК. По данным подсчета 99,16% бюллетеней, Андрей Тарасенко набирает 49,55%, Андрей Ищенко – 48,06%.

Ищенко заявил о фальсификации бюллетеней во Владивостоке, Находке, Уссурийске и Артеме и объявил бессрочную голодовку.

Штаб Тарасенко в свою очередь обвинил Ищенко в том, что представители КПРФ, наблюдатели и члены комиссий препятствовали нормальному подсчету голосов.

В ОП края отметили, что наблюдатели нарушений в подсчете протоколов не зафиксировали.