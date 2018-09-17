КПРФ призывает создать комиссию для расследования хода выборов в Приморье

МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. КПРФ подготовила материалы для следственных органов и ЦИК в связи с ситуацией со вторым туром голосования на выборах главы Приморского края и призывает создать комиссию по расследованию ситуации, заявил лидер компартии Геннадий Зюганов.
Лидер КПРФ отметил, что имеются также материалы, подготовленные для ЦИК.
"Геннадий Андреевич Зюганов сегодня направит обращения руководителю следственного комитета и в прокуратуру, чтобы провели следственные действия по факту фальсификации итогов голосования на конкретных избирательных участках", — заявил первый вице-спикер ГД от КПРФ Иван Мельников.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль наблюдает за выборами в Приморье, и призывает ориентироваться на заявления ЦИК. Как заявила глава ЦИК России Элла Памфилова: в случае выявления злоупотреблений в ходе второго тура выборов главы Приморского края будут предприняты меры вплоть до отмены результатов голосования на тех или иных избирательных участках или даже в целом, если для этого будут основания. Позднее Памфилова сообщила, что ЦИК РФ до среды берет тайм-аут на изучение всех обращений по ситуации на выборах в Приморье и направит в край специалистов.
Ищенко заявил о фальсификации бюллетеней во Владивостоке, Находке, Уссурийске и Артеме и объявил бессрочную голодовку.
Штаб Тарасенко в свою очередь обвинил Ищенко в том, что представители КПРФ, наблюдатели и члены комиссий препятствовали нормальному подсчету голосов.
В ОП края отметили, что наблюдатели нарушений в подсчете протоколов не зафиксировали.