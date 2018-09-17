Многие члены КПРФ поддержали голодовку кандидата в губернаторы Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 17 сен – РИА Новости. Многие члены КПРФ в Приморье присоединились к акции протеста, организованной кандидатом в губернаторы Андреем Ищенко из-за недовольства подсчетом голосов, сообщил РИА Новости депутат краевого законодательного собрания, зампредседателя комитета по региональной политике и законности Артем Самсонов (КПРФ).

Ранее при подсчете голосов лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, отрыв между ним и Андреем Тарасенко составлял до 8%. Утром понедельника Тарасенко при подсчете 99,03% бюллетеней на втором туре выборов главы региона обогнал своего соперника на 0,5% и набрал 49,02%, сообщалось на сайте ЦИК. Ищенко заявил о фальсификации бюллетеней во Владивостоке, Находке, Уссурийске и Артеме и объявил бессрочную голодовку. Наблюдатели Общественной палаты Приморья, в свою очередь, заявили, что нарушений в этих районах не зафиксировали. В избиркоме края ранее сообщали, что проверяют жалобы сторонников Ищенко.

"Многие присоединились к голодовке. Я сам нахожусь в Уссурийске, голодаю уже около 20 часов. Мы подали уже много жалоб – и в Советском районе Владивостока, и в Уссурийске. Планируем также обратиться в суд", — сказал Самсонов.

По итогам голосования 9 сентября во второй тур выборов вышли Андрей Тарасенко, получивший в первом туре 46,56%, и депутат законодательного собрания Приморья кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, набравший 26,63%.

Явка во втором туре выборов на 18.00 местного времени (11.00 мск) составила 29,15%, что больше аналогичного показателя 9 сентября.

Согласно данным exit poll, Тарасенко лидирует с результатом 53%, Ищенко набирает 47%, сообщает ООО "КЦ "Эксперт Групп".