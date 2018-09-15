Воронежский губернатор продлил полномочия сенатора Галины Кареловой

ВОРОНЕЖ, 15 сен — РИА Новости. Вступивший в должность губернатора Воронежской области Александр Гусев наделил полномочиями члена Совета Федерации действующего сенатора от региона Галину Карелову, сообщается на сайте облправительства.

Инаугурация Гусева состоялась в субботу, 15 сентября, в большом зале правительства Воронежской области

"Карелову Галину Николаевну наделить полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации — представителя от правительства Воронежской области на срок полномочий губернатора Воронежской области", — говорится в опубликованном в субботу губернаторском указе, который вступает в силу с 17 сентября 2018 года.

Родившаяся в 1950 году Карелова занимает должность заместителя председателя Совета Федерации. Является представителем от исполнительного органа государственной власти Воронежской области, наделена полномочиями с 22 сентября 2014 года.

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