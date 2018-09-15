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Политика

Гусев вступил в должность губернатора Воронежской области

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Итоги единого дня голосования в 2018 году (495)
(обновлено: 13:28 15.09.2018)
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© Фото : предоставлено пресс-службой Воронежской областной думыВрио главы Воронежской области Александр Гусев во время церемонии инаугурации. 15 сентября 2018Врио главы Воронежской области Александр Гусев во время церемонии инаугурации. 15 сентября 2018
© Фото : предоставлено пресс-службой Воронежской областной думы

ВОРОНЕЖ, 15 сен — РИА Новости. Победивший на выборах губернатора Воронежской области врио главы региона Александр Гусев вступил в должность на торжественном заседании областной думы, которое провел председатель законодательного собрания Владимир Нетёсов.

Предварительные результаты выборов в регионах России на инфоэкранах в Информационном центре ЦИК России. 9 сентября 2018
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Выборы губернатора Воронежской области прошли без серьезных нарушений

Врио губернатора Воронежской области Александр Гусев набрал на прошедших 9 сентября выборах главы региона 72,52% голосов при явке избирателей 44,83%. Избирательная комиссия Воронежской области признала состоявшимися выборы губернатора региона и утвердила их результаты.

Торжественное заседание Воронежской областной думы, посвященное принятию присяги и вступлению Гусева в должность губернатора состоялось 15 сентября в большом зале облправительства. Заседание провел председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов. На церемонии присутствовали полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев, заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Галина Карелова, члены правительства Воронежской области, руководители исполнительных органов власти, представители мэрии Воронежа.

Владимир Нетёсов поприветствовал гостей церемонии и сообщил, что кворум имеется, и заседание парламента правомочно решать все вопросы. После исполнения гимна Российской Федерации курсанты Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина внесли в зал флаги Российской Федерации и Воронежской области. В повестке заседания думы был один вопрос — "О принятии присяги губернатором Воронежской области Александром Викторовичем Гусевым".

Нетёсов пригласил на сцену председателя избирательной комиссии Воронежской области Сергея Канищева, который зачитал протокол о признании Гусева избранным губернатором и вручил ему соответствующее удостоверение. Затем Нетёсов попросил внести в зал Конституцию РФ, Устав Воронежской области и текст присяги. В торжественной обстановке Александр Гусев принял присягу.

"Я, Александр Викторович Гусев, вступая в должность губернатора Воронежской области, торжественно клянусь: уважать и защищать права человека и гражданина, соблюдать Конституцию РФ, законы РФ, Устав Воронежской области, а также верно служить народу, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности губернатора Воронежской области", — произнес Гусев текст присяги.

После этого Нетёсов сообщил, что Гусев официально вступил в должность губернатора Воронежской области. Председатель областной думы поздравил главу региона и выразил уверенность, что курс на улучшение качества жизни населения области будет продолжен.

Александр Гусев. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Биография Александра Гусева

"Воронежская область продолжает устойчиво развиваться, в регионе сохраняется стабильная политическая обстановка, позитивные изменения происходят в экономике, малом и среднем бизнесе. Продолжается строительство школ, детских садов, учреждений культуры, здравоохранения и спорта. По многим направлениям АПК, промышленности и социальной сферы мы занимаем лидирующие позиции не только в ЦФО, но и в России в целом. Я уверен, что курс на воронежское лидерство будет продолжен. Депутатский корпус регионального парламента совместно с правительством области продолжит системную работу по развитию экономики, по повышению инвестиционной привлекательности нашего региона и, конечно же, по улучшению качества жизни воронежцев", — сказал Нетёсов.

С поздравлениями к губернатору обратились полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев и глава Воронежской митрополии митрополит Воронежский и Лискинский Сергий.

После ответного выступления Гусева председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов объявил торжественное заседание законодательного собрания закрытым.

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