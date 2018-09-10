КПРФ побеждает на выборах в ульяновский парламент

Единый день голосования в 2018 году (351)

САМАРА, 10 сен — РИА Новости. Коммунисты набирают 36,25% голосов по спискам на выборах в законодательное собрание Ульяновской области после обработки 99,5% протоколов, сообщила в понедельник РИА Новости представитель избиркома региона.

По ее словам, у "Единой России" — 33,98%, у ЛДПР – 13,5%, у "Коммунистов России" — 5,82%. Остальные партии не преодолевают пятипроцентный барьер.

Выборы в заксобрание Ульяновской области проходят по смешанной системе: 18 депутатов будут избраны по партийным спискам, еще 18 — по одномандатным округам. Ранее избирком области зарегистрировал списки кандидатов от девяти партий. Это "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", Коммунистическая партия социальной справедливости (КПСС), "Коммунисты России", "Родина", "Патриоты России" и "Гражданская платформа". Кроме того, 84 кандидата претендуют на кресла в заксобрании Ульяновской области по одномандатным округам.

На территории Ульяновской области работали 984 избирательных участка, численность избирателей в регионе составляет чуть более 1 миллиона человек. На выборах в Ульяновской области, по предварительным данным, проголосовали 39,15% избирателей.

Единый день голосования 9 сентября охватывает большинство регионов России, в 33 из них прошло голосование регионального уровня. В частности, в 22 субъектах выбирали глав регионов.

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