Носов набрал 81,51% голосов на выборах губернатора Магаданской области

Единый день голосования в 2018 году (351)

МАГАДАН, 10 сен — РИА Новости, Людмила Щербакова. Избирком Магаданской области в понедельник завершил пересчет бюллетеней, по итогам которого выяснилось, что Сергей Носов побелил на выборах губернатора региона, набрав 81,51% голосов, сообщает правительство региона.

В Магаданской области на должность губернатора баллотировались четыре кандидата: Сергей Носов от партии "Единая Россия", Роман Исаев от ЛДПР, Валентина Дорошевич от КПРФ и Александр Мартынюк от партии "Гражданская платформа".

"На сегодняшний день избирком предоставил предварительные итоги дня голосования. 30 131 колымчанин отдал свой голос за Сергея Носова — он получил 81,51%. На второй позиции с результатом 10,24% представитель КПРФ Валентина Дорошевич. 4,66% набрал Роман Исаев, выдвинутый ЛДПР, и 1,61% кандидат "Гражданской платформы" Александр Мартынюк", — говорится в сообщении.

Отмечается также более высокая явка в сравнении с прошлыми выборами — 39,58%. В 2013 году на выборы губернатора пришли 32% избирателей. Окончательные итоги голосования избирком региона подведет в течение десяти дней.

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