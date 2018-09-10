Жириновский прилетит в Хабаровск перед вторым туром выборов

Единый день голосования в 2018 году (315)

ХАБАРОВСК, 10 сен — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ближайшее время планирует прилететь в Хабаровск, где пройдёт повторное голосование на выборах губернатора Хабаровского края, сообщил на пресс-конференции кандидат в губернаторы от ЛДПР Сергей Фургал.

На прошедших 9 сентября выборах губернатора Хабаровского края никто из кандидатов не набрал 50% голосов. Действующий губернатор региона единоросс Вячеслав Шпорт и его основной соперник Сергей Фургал от ЛДПР набрали около 36%, разница в голосах составила 0,19% в пользу Фургала.

"Владимир Вольфович в ближайшее время планирует прилететь в Хабаровск. До второго тура выборов губернатора", — сообщил Фургал.

Он отметил, что выборы 9 сентября в крае были удачными для ЛДПР, представитель партии победила на выборах главы города Амурска, также многие представители партии прошли в депутаты собраний депутатов муниципальных образований.

Ранее избирком края сообщал, что повторное голосование может быть назначен на 23 сентября. Письменное согласие об этом уже получено от Шпорта, Фургал планирует подать его в ближайшее время.

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