Жириновский намерен требовать отставки Памфиловой с поста главы ЦИК

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что партия будет требовать отставки председателя ЦИК Эллы Памфиловой с ее поста.

"Мы будем требовать убрать ее", — сказал Жириновский на пресс-конференции. Политик отметил, что не согласен с результатами ее работы.

В этом году в единый день голосования 9 сентября состоятся прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления. Всего в единый день голосования в этом году было назначено порядка 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня. Предстоит избрать глав четырех столиц субъектов РФ — Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска. Также на 9 сентября были назначены дополнительные выборы в Госдуму в семи одномандатных округах в шести регионах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными.

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