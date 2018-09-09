Евкуров в третий раз избран главой Ингушетии

Единый день голосования в 2018 году (184)

НАЛЬЧИК, 9 сен – РИА Новости. Депутаты народного собрания Ингушетии в воскресенье большинством голосов избрали главой региона на третий срок Юнус-Бека Евкурова, кандидатуру которого на эту должность предложил президент России Владимир Путин, сообщил председатель Счетной комиссии регионального парламента Магомед Евлоев.

Согласно республиканскому законодательству, главу Ингушетии выбирают депутаты парламента путем тайного голосования из числа кандидатур, внесенных президентом страны.

Ранее, 17 августа Путин внес на рассмотрение народного собрания Ингушетии три кандидатуры для избрания на должность главы республики. Помимо Евкурова, ими стали заместитель председателя комитета народного собрания республики по здравоохранению и социальной политике Ильяс Богатырев и депутат городского совета Назрани Урусхан Евлоев. За Евкурова проголосовали 26 депутатов, у остальных кандидатов — по 2 голоса.

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