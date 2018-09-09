Носов лидирует на выборах в Магаданской области с 81,65% голосов

Единый день голосования в 2018 году (184)

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Врио главы Магаданской области Сергей Носов лидирует на выборах губернатора после обработки более половины протоколов, свидетельствуют данные онлайн-табло в ЦИК.

Кандидат от "Единой России" Носов набирает 81,65% голосов избирателей после обработки 56,25% протоколов. Роман Исаев от ЛДПР набирает 4,72%, Валентина Дорошевич от КПРФ — 10,12% голосов, Александр Мартынюк от партии "Гражданская платформа" — 1,5%.

По данным на 18.00 местного времени явка на выборах главы Магаданской области составила 35,55%.

Всего на Колыме в списках избирателей 105,468 тысячи человек.

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