Правительство Дагестана продолжит работу до формирования нового состава

МАХАЧКАЛА, 9 сен – РИА Новости. Правительство Дагестана, отправленное в отставку в связи с избранием Владимира Васильева главой республики, продолжит свою работу до формирования нового состава, говорится в тексте указа на сайте главы региона.
"В связи со сложением правительством республики Дагестан своих полномочий в соответствии с частью 4 статьи 84 Конституции республики, руководствуясь частью 7 статьи 91 Конституции республики, постановляю: правительству республики продолжать выполнять свои функции до сформирования нового правительства. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", — говорится в тексте указа Васильева.
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