Правительство Дагестана продолжит работу до формирования нового состава

МАХАЧКАЛА, 9 сен – РИА Новости. Правительство Дагестана, отправленное в отставку в связи с избранием Владимира Васильева главой республики, продолжит свою работу до формирования нового состава, говорится в тексте указа на сайте главы региона.

В воскресенье парламент Дагестана на внеочередной сессии народного собрания избрал Васильева главой республики на 5 лет. За его кандидатуру проголосовали 77 депутатов из 86 присутствующих. В этот же день Васильев принял присягу и вступил в должность. После этого правительство Дагестана сложило свои полномочия. Васильев рассказал журналистам, что новый состав правительства будет сформирован в течение трех недель.

"В связи со сложением правительством республики Дагестан своих полномочий в соответствии с частью 4 статьи 84 Конституции республики, руководствуясь частью 7 статьи 91 Конституции республики, постановляю: правительству республики продолжать выполнять свои функции до сформирования нового правительства. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", — говорится в тексте указа Васильева.

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