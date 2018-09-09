У избирателей сохраняется интерес к региональным выборам, отметил политолог

Избирательница в единый день голосования на избирательном участке в Екатеринбурге

Избирательница в единый день голосования на избирательном участке в Екатеринбурге

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Избиратели проявляют интерес к региональным выборам, показатели по явке в субъектах РФ остаются примерно на том же уровне, как и во время прежней избирательной кампании, заявил РИА Новости в воскресенье глава консалтингового агентства Бакстер-групп Дмитрий Гусев.

"Явка в принципе соответствует средней явке, которая была в регионах на прошедших выборах", — сказал политолог. По его словам, это показатель стабильного отношения в обществе к проходящим избирательным кампаниям.

Кроме того, это свидетельствует о том, что "не было использовано административного ресурса, выборы легитимны, явка избирателей происходит естественным путем".

В этом году в единый день голосования 9 сентября проходят прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления. Всего на единый день голосования в этом году было назначено порядка 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня. Избирают глав четырех столиц субъектов РФ — Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска. Также проходят дополнительные выборы в Госдуму в семи одномандатных округах в шести регионах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными.

Подробнее о едином дне голосования в России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>