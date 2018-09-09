Владимир Васильев избран главой Дагестана

Единый день голосования в 2018 году (123)

МАХАЧКАЛА, 9 сен — РИА Новости. Депутаты парламента Дагестана большинством голосов избрали Владимира Васильева главой республики, за его кандидатуру проголосовали 77 из 86 присутствующих депутатов.

"Общее число депутатов составляет 90 человек. Число депутатов, получивших бюллетени – 86 человек, за Васильева проголосовали 77 депутатов, за Давдиева – 5 депутатов, за Махмудова – 4 депутата", — сказал председатель счетной комиссии депутат Фикрет Раджабов.

Ранее президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Народного собрания Дагестана для избрания кандидатуры врио главы республики Владимира Васильева, Камила Давдиева и Махмуда Махмудова.

В 2013 году Дагестан стал одной из первых республик, которая отказалась от прямых выборов из-за специфики многонационального региона. Теперь главу региона выбирают депутаты Народного собрания из числа кандидатур, внесенных президентом РФ. Избрание главы республики проводится тайным голосованием с использованием бюллетеней. По итогам голосования избранным считается кандидат, за которого проголосовало большинство депутатов. Срок его полномочий – пять лет.