Межпарламентская комиссия во главе с Матвиенко посетит Китай в начале июля

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Межпарламентская комиссия, состоящая из представителей Госдумы и Совета Федерации, во главе с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко 3-5 июля посетит Китай, сообщил РИА Новости первый вице-спикер нижней палаты Иван Мельников.

"Это будет заседание межпарламентской комиссии. Она состоит из двух частей — (представителей) Совета Федерации и Государственной думы. В этот раз межпарламентскую комиссию возглавляет Валентина Ивановна Матвиенко, и комиссия едет во главе с председателем Совета Федерации", — сообщил Мельников.

Он добавил, что визит состоится 3-5 июля, со стороны Госдумы в делегацию войдут депутаты Вячеслав Никонов, Алексей Чепа, Дмитрий Новиков, Валентина Пивненко, Александр Шерин.