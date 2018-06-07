Путин заявил о легитимности планов России в Иракском Курдистане

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Россия считает свои планы в Иракском Курдистане легитимными, они не направлены против Багдада, заявил президент РФ Владимир Путин журналистам по итогам прямой линии в четверг.

"У нас с курдским народом в широком смысле этого слова исторически всегда были очень добрые отношения. Мы отдаем должное таланту курдского народа, его стремлениям к реализации своих естественных прав. Мы понимаем и видим, что происходит в Ираке. Мы видим решения, которые состоялись на референдуме, мы видим, как эти решения потом очень аккуратным образом реализуются Иракским Курдистаном. Делается это в рамках единого Иракского государства", — сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста о том, каким он видит дальнейшие отношения между Иракским Курдистаном и Россией.

"Мы поддерживаем отношения с властями в Багдаде, и все наши планы в Ираке, в том числе в той части, которая называется Иракский Курдистан, мы считаем легальными, перспективными, и они не направлены на то, чтобы нам как-то влезать в конфликты, либо стимулировать любые конфликты в Ираке, наоборот, все наши проекты направлены на то, чтобы с Ираком в целом развивать сотрудничество, в том числе и с Иракским Курдистаном. Это проекты перспективные, очень интересные и многообещающие. Надеюсь, что все они будут реализованы", — подчеркнул президент РФ.