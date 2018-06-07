Путин ответил на вопрос, не одиноко ли ему на политическом олимпе

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что ему не одиноко на "политическом Олимпе", потому что у него есть команда единомышленников.

"Нет, не одиноко, потому что это тот случай, когда один в поле не воин. Дело в том, что добиваться положительных результатов и вообще результатов в работе сегодня можно, и это касается не только России — любой другой страны мира, — только опираясь на дееспособную, эффективную команду профессионалов и единомышленников. У меня такая команда есть", — сказал президент в ответ на вопрос, не одиноко ли ему на "политическом Олимпе".

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