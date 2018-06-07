У российского и украинского народов общее будущее, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что Россия и Украина имеют общее будущее, несмотря на нынешние проблемы между двумя странами.

"Мы долго говорили о ситуации в ДНР и ЛНР, о ситуации в Донбассе в целом. Это большая трагедия украинского народа и наших соотечественников. Я, вы знаете, всегда относился к Украине как к братской стране, и считаю украинцев и русских практически одним народом, у нас общее прошлое. И уверен, несмотря ни на какие трагедии сегодняшнего дня есть и общее будущее", — сказал Путин в ходе прямой линии.

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