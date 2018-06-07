Путин ответил на вопрос о вере в Бога

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе традиционной ежегодной прямой линии ответил на вопрос о вере в Бога, он считает, что каждый уже рождается с верой в душе, но некоторые осознают это, только попав в экстремальную ситуацию.

"Это очень интимный вопрос. Вы знаете, очень трудно говорить об этом на публику. На мой взгляд, человек рождается с верой в душе, уже рождается с этим. Только разные люди в разное время и при разных обстоятельствах начинают это понимать", — сказал Путин в ответ на просьбу рассказать, когда он поверил в Бога.

"Скажем, во время Великой Отечественной войны, когда даже самые заядлые и отъявленные атеисты вставали в окопе и шли в атаку, уверен, что каждый из них думал о Боге. Есть люди, которые понимают это без всяких экстремальных ситуаций. Но уж точно, когда человек попадает в какую-то экстремальную ситуацию, почти каждый думает об этом", — считает президент.

"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>