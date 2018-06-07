Путин объяснил, почему Мутко "невозможно отправить на пенсию"

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. За время работы вице-премьера Виталия Мутко на должности министра спорта сделано немало, заявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.

"Что касается Виталия Леонтьевича Мутко, то действительно, в отношении него много всяких слухов и разговоров. Я прекрасно отдаю себе в этом отчет. Вместе с тем, хотел бы обратить ваше внимание, что несмотря на то что его английский язык, безусловно, нуждается в совершенствовании, но за годы его работы в качестве министра спорта, а затем и вице-премьера, немало сделано в этой сфере. Достаточно посмотреть, чего и сколько построено в сфере спорта и физической культуры. Надо обращаться не к эмоциональным сторонам его деятельности, а к фактическим сторонам. Если реально проанализировать, то мы увидим, что сделано немало. Кстати, те же объекты сочинской Олимпиады. В том числе и (вице-премьер Дмитрий) Козак этим занимался, и Мутко этим занимался. Стадионы, которых сейчас завершили строительство к чемпионату мира по футболу — в значительной степени это Мутко делал", — сказал Путин.

"Разумеется Виталию Леонтьевичу, нужно много сделать, для того чтобы на новом месте он проявил свои лучшие качества. Отправлять его на пенсию невозможно, и, повторяю, потенциал у него есть хороший. Пусть работает", — отметил президент.

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