Путин о ситуации с Telegram: волнуюсь о безопасности россиян

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Власти России не собираются "ничего закрывать", заявил в четверг президент Владимир Путин, комментируя слухи о возможном запрете сервисов Instagram и Youtube в России.

"Я прекрасно знаю и ситуацию вокруг Telegram. Ну что я могу сказать? Вы сейчас сказали, что волнуетесь. Но и я на своем месте волнуюсь — за безопасность людей. Когда представители спецслужб говорят, что после взрывов в петербургском метро они не могли отследить переписку террористов, потому что она зашифрована, а террористы этим пользуются, то как я должен реагировать? Ведь вопросы безопасности в первую очередь", — сказал Путин.

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