Власти Украины не способны решить проблему Донбасса, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Нынешнее руководство Украины не способно решить проблему Донбасса, считает президент России Владимир Путин.

"То, что происходит в целом вокруг этих территорий — это, конечно, печально. Но это, кстати, говорит еще и о том, что действующее украинское руководство не в состоянии решить эту проблему", — заявил Путин в ходе прямой линии в четверг.

Он выразил недоумение, каким образом Украина пытается решать эту проблему, "считая эти территории своими" и при этом "организуя полную блокаду этих территорий", а людей, которых считает своими гражданами, подвергает обстрелам.

"Страдают мирные жители — именно мирные жители. И сейчас представители ОБСЕ фиксируют увеличение этих обстрелов именно со стороны вооруженных сил Украины. Зачем это делать, когда нужно просто идти по пути выполнения минских соглашений? Просто нелепо с точки зрения реализации конечного результата восстановления территориальной целостности страны. Чем дольше и чем дальше это происходит, тем хуже для Украины", — считает Путин.

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