Амнистию можно было бы провести до конца года, заявили в Госдуме

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Объективные условия для объявления амнистии в России есть, ее можно было бы провести в этом году в связи с 25-летием принятия Конституции Российской Федерации, считает первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов ("Справедливая Россия").

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, отвечая на вопрос пользователей соцсетей, заявил, что в России нет традиции объявлять амнистию после инаугурации президента, для этого должны быть определенные внутренние потребности, а не внешние обстоятельства, даже такие важные, как выборы главы государства.

"Я вижу необходимость в амнистии к 25-летию конституции. Во-первых, 25 лет — это дата, ведь конституция — важнейший юридический документ, и амнистия к этому юбилею очень логична. Другая причина – это ситуация в нашей правоохранительной системе… У нас очень много осужденных в принципе, причем много осужденных несправедливо. Наша правоохранительная система действует, увы, не всегда четко и объективно, поэтому единственный способ в отношении этих людей восстановить справедливость – их амнистировать", — заявил Емельянов РИА Новости.

Депутат также отметил, что по целому ряду статей амнистия в России не проводилась давно. В качестве примера Емельянов привел осужденных по части четвертой статьи "Мошенничество".

"По статье "Мошенничество", часть четвертая, сидит очень много людей, не реальных мошенников, а ставших жертвами, скажем, спора хозяйствующих субъектов. Я думаю, в отношении них тоже должна быть проведена амнистия, поэтому объективные условия для этого есть", — добавил парламентарий.

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