Путин назвал новый состав правительства оптимальным

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В новом составе правительства РФ надо было оставить тех, кто готовил прорывные решения, чтобы персонифицировать ответственность, и сейчас состав оптимален, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

"Поэтому и было принято мною решение, что правительство должно быть обновлено, значительно обновлено за счет свежих людей, если уж позволите мне применить такой термин, но хорошо подготовленных и зарекомендовавших себя на больших ответственных участках работы, но и необходимо было оставить тех, кто готовил решения для прорывного развития нашей страны, для того, чтобы персонифицировать ответственность за то, что было сделано до сих пор, и то, что намечается в ближайшее время. Я думаю, что у нас оптимальный состав правительства на сегодняшний день", — подчеркнул Путин, отвечая на вопрос о дискуссиях вокруг нового состава правительства РФ.

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