Путин: Россия движется в сторону полосы "устойчивого белого цвета"

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Россия сейчас движется в сторону "белой полосы", в правильном направлении, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на первый вопрос в ходе прямой линии.

"Если говорить вот такими категориями "белое", "черное", "серое", на какой полосе мы сейчас находимся, то мы движемся в сторону устойчивого белого цвета. Но, конечно, и в природе никогда не бывает абсолютной чистоты ни в чем. Посмотрите, вроде бы в Арктике, Антарктике полная белизна, белая пустыня, и все равно даже там есть вкрапления серого, черного цвета. Так же и у нас. Но в целом мы движемся в правильном направлении", — заявил он, отвечая на вопрос, на какой "полосе" сейчас находится страна.

Этот вопрос был задан президенту и в ходе прошлой прямой линии.

"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>