Жириновский предложил построить единый парламентский центр для ГД и Совфеда

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил построить в России единый "мощный" парламентский центр для Госдумы и Совета Федерации, а также для встреч с иностранными делегациями парламентариев.

"Мы попросим наше руководство, так сказать, оказать содействие, построить мощный парламентский центр и для национального парламента наших двух палат, и для всех вас", — сказал Жириновский, выступая на Международном форуме "Развитие парламентаризма".

Депутат подчеркнул, что считает важным проводить регулярные встречи с иностранными парламентариями.

Первый Международный форум "Развитие парламентаризма" проходит по инициативе Государственной Думы в Москве 4-5 июня на территории ВВЦ. Ожидается, что форум станет ежегодным событием внешнеполитической повестки Госдумы.