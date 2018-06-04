Жириновский предложил построить единый парламентский центр для ГД и Совфеда

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил построить в России единый "мощный" парламентский центр для Госдумы и Совета Федерации, а также для встреч с иностранными делегациями парламентариев.
Депутат подчеркнул, что считает важным проводить регулярные встречи с иностранными парламентариями.
Первый Международный форум "Развитие парламентаризма" проходит по инициативе Государственной Думы в Москве 4-5 июня на территории ВВЦ. Ожидается, что форум станет ежегодным событием внешнеполитической повестки Госдумы.